Grammy: Φόρος τιμής στον Όζι Όσμπορν, λύγισε η Σάρον πάνω στη σκηνή

Η χήρα του θρυλικού μουσικού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της - Δείτε βίντεο
Ο κιθαρίστας Νούνο Μπέτενκορτ φιλάει την Σάρον Όσμπορν
Ο κιθαρίστας Νούνο Μπέτενκορτ φιλάει την Σάρον Όσμπορν / REUTERS / Daniel Cole

Ράγισαν καρδιές στα βραβεία Grammy 2026, όταν η Σάρον, η Κέλι και ο Τζακ Όσμπορν δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους κατά τη διάρκεια του αφιερώματος στη μνήμη του Όζι Όσμπορν.

Η τελετή των Grammy την Κυριακή (01.02.2026) τίμησε τον θρύλο των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες, σε ηλικία 76 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο μουσικό και συναισθηματικό αποτύπωμα.

Συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε η Σάρον Όσμπορν καθώς ο Yungblud τίμησε τη μνήμη του Όζι Όσμπορν. Η χήρα του θρυλικού μουσικού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, βλέποντας τον στενό οικογενειακό φίλο να αποτίει φόρο τιμής στον θρύλο της heavy metal.

Ο Yungblud, κατά κόσμον Ντόμινικ Χάρισον, μεγάλωσε θαυμάζοντας τον frontman των Black Sabbath, πριν εξελιχθούν σε φίλους. Κατά τη διάρκεια της τελετής, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στο Crypto.com Arena, στο Λος Άντζελες, ο καλλιτέχνης μίλησε με συγκίνηση για τον θρύλο του Μπέρμιγχαμ.

Αρχικά, είπε: «Το να μεγαλώνεις αγαπώντας ένα είδωλο που σε βοηθά να ανακαλύψεις την ταυτότητά σου, όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως άνθρωπο, είναι κάτι για το οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων. Αλλά το να καταφέρεις στη συνέχεια να τον γνωρίσεις, να τον τιμήσεις στην τελευταία του εμφάνιση και να λάβεις αυτό το βραβείο μου, είναι κάτι που δυσκολεύομαι να συνειδητοποιήσω, σε αγαπάμε πολύ, Όζι».

Η Σάρον παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένη, καθώς ο 28χρονος συνέχισε: «Την τελευταία φορά που είδα τον Όζι Όσμπορν, με ρώτησε αν μπορούσε να κάνει κάτι για μένα και είπε ότι “η μουσική ήταν αρκετή”. Ο Θεός να ευλογεί τον Όζι Όσμπορν και ο Θεός να ευλογεί τη γ@νη ροκ μουσική».

Στην τελετή απονομής των 68ων μουσικών βραβείων, ο Yungblud βραβεύτηκε με το βραβείο Καλύτερης Rock Ερμηνείας για το τραγούδι «Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)», μια live διασκευή των Black Sabbath.

Τζακ, Σάρον, Κέλι Όσμπορν και Σιντ Γουίλσον
Τζακ, Σάρον, Κέλι Όσμπορν και Σιντ Γουίλσον / REUTERS / Mario Anzuoni

Ο Yungblud και ο Όζι είχαν αναπτύξει στενή σχέση μετά τη γνωριμία τους το 2022, με τον θρυλικό μουσικό να λειτουργεί ως μέντοράς του. Μετά τον θάνατο του Όζι, ο Yungblud είχε μιλήσει στους Times, δηλώνοντας ότι δεν περίμενε να φύγει τόσο νωρίς. «Είπα σε έναν φίλο ότι πίστευα πως ο Όζι είχε άλλα πέντε άλμπουμ μέσα του. Και μετά έκανε τη συναυλία και μετά πέθανε. Είναι τόσο συντριπτικό», είχε δηλώσει.

Ο Όσμπορν πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου 2025, λίγες ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία «Back to the Beginning», στο Villa Park, όπου συμμετείχε και ο Yungblud.

