Συναυλία Metallica στο ΟΑΚΑ: Ο Τζέιμς Χέτφιλντ χέρι – χέρι με την αρραβωνιαστικιά του στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 8 Μαΐου. Ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος, Τζέιμς Χέτφιλντ, έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης (06-05-2026) και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εθεάθη με χέρι – χέρι με την σύντροφό του. Πρόκειται για την Αντριάνα Γκλίλετ, στην οποία έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια κατάδυσής τους με καρχαρίες.

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ των Metallica και η Αντριάνα Γκλίλετ κρατούσαν τις αποσκευές τους και χαιρετούσαν όλους όσοι τους αναγνώριζαν. Οι φωτογράφοι εκείνα τα δευτερόλεπτα, προσπαθούν να καταγράψουν καρέ του ζευγαριού, λίγο μετά την προσγείωση του αεροπλάνου που τους μετέφερε στην Αθήνα για τη συναυλία του συγκροτήματος.

Το σκηνικό έξω από το ΟΑΚΑ θυμίζει κινηματογραφική υπερπαραγωγή για τους Metallica. Δεκάδες νταλίκες, λεωφορεία της παραγωγής και πανύψηλοι γερανοί έχουν δημιουργήσει μια «πόλη» γύρω από το Στάδιο, προκειμένου να στηθεί η θρυλική 360° (in-the-round) σκηνή της περιοδείας M72, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι εκρηκτικοί Gojira και οι Knocked Loose.

Μετά από μια περιοδεία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσμίως, οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το νέο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις.