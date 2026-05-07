Γιάννης Κότσιρας: Αυτά τα τραγούδια δεν θα γράφονταν αν είχα μια άλλη ζωή, αν έλειπαν οι δυο γιοι μου

Για την οικογένεια του και τις αφιερώσεις που της έχει κάνει, μέσα από τα τραγούδια του, αλλά και για τον ορισμό της επιτυχίας μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κότσιρας στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη και το ένθετο Real life αυτή την εβδομάδα.

Ο Γιάννης Κότσιρας αποκάλυψε πως η σύζυγος και τα δύο παιδιά τους, αποτέλεσαν πηγές έμπνευσης για τον ίδιο. Όπως είπε, σε όλα του τα τραγούδια υπάρχουν στιγμές της οικογένειάς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε πως στα τραγούδια του υπάρχει πάντα μια στιγμή αισιοδοξίας, κάτι που αντικατοπτρίζει και τη δική του ψυχοσύνθεση.

Έχετε γράψει τραγούδια για τη γυναίκα σας και για τους γιους σας;

Πάρα πολλά. Κατ’ αρχάς το τραγούδι “Να μ’ αγαπάς είναι γραμμένο για την Κατερίνα μου, γι’ αυτό και μιλώ για τα μάτια της τα γκρίζα. Έχω γράψει το “Φως” επίσης για την Κατερίνα μου. Για τους μικρούς έχω γράψει διάφορους στίχους μέσα στα τραγούδια μας. Αυτά τα τραγούδια δεν θα γράφονταν αν είχα μια άλλη ζωή. Αν έλειπε ο Νικόλας ή ο Κωνσταντίνος θα έβλεπα τη ζωή διαφορετικά. Σε όλα τα τραγούδια υπάρχουν στιγμές της οικογένειας μου. Στα τραγούδια μου υπάρχει πάντα μια στιγμή αισιοδοξίας. Δεν γίνεται να μην υπάρχει γιατί το βιώνω κάθε ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ύστερα από 30 χρόνια πορείας τι είναι αυτό που ορίζετε ως επιτυχία;

Αυτό που ορίζω επιτυχία είναι να ξέρω ότι έχω μπει στο αυτοκίνητο των ανθρώπων, έχω μπει στο κινητό τους, στη ζωή τους. Επιτυχία δεν είναι τα clicks, τα views και τα streams.

Είναι το να ξέρω ότι με ακούν στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητο τους και αυτό το βλέπω στα δικά μου live.