Η Νατάσσα Μποφίλιου για την ακύρωση της περιοδείας με τον Γιάννη Χαρούλη: «Ήταν δύσκολο και στενάχωρο»

Η Νατάσσα Μποφίλιου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη Eurovision, τον Akyla, αλλά και την ακύρωση της περιοδείας με τον Γιάννη Χαρούλη. Τα όσα είπε η τραγουδίστρια προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (07.05.2026).

«Θα μπορούσα να κάνω κάτι στο θέατρο, αν υπήρχε κάτι που να ένιωθα ότι μου ταιριάζει και με δεδομένο ότι θα είναι κάτι μουσικό», είπε αρχικά η Νατάσσα Μποφίλιου.

Η Νατάσσα Μποφίλου είπε στη συνέχεια για τον Akyla: «Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά έχω αυτήν την αίσθηση, και είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Μου αρέσει πολύ δηλαδή και το τραγούδι και έχει φοβερή σκηνική παρουσία. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το παιδί έχει πολύ αστέρι και του εύχομαι τα καλύτερα».

Για το αν θα πήγαινε η ίδια στη Eurovision, η Νατάσσα Μποφίλιου απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί. Έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς, αλλά είναι κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί».

Για την ακύρωση της περιοδείας με τον Γιάννη Χαρούλη, η Νατάσσα Μποφίλιου είπε: «Σημασία έχει να σηκώνεσαι και να ξαναπροσπαθείς. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και στενάχωρο και επηρέασε πάρα πολύ τα επαγγελματικά μας σχέδια».

Πριν από λίγο καιρό το Hellenic Music Ensemble ανακοίνωσε την έναρξη μιας παγκόσμιας περιοδείας αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκι με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Μάλιστα, για την Τετάρτη (03.12.2025) ήταν προγραμματισμένη και μία συνέντευξη Τύπου, ωστόσο αυτή ακυρώθηκε ξαφνικά.