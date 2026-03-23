Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Μου λείπεις μαμά» έγραψε ο παρουσιαστής στη λεζάντα μιας τρυφερής φωτογραφίας

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συγκίνησε για ακόμα μία φορά τους διαδικτυακούς φίλους του, με το μήνυμα που δημοσιοποίησε για την απώλεια της μητέρας του. Ο παρουσιαστής δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου κρατάει το χέρι της μητέρας του που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο, σε μία από τις τελευταίες στιγμές που μοιράστηκαν, και έγραψε: «Μου λείπεις μαμά».

Ο πόνος μέσα του παραμένει άσβεστος. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχασε το μεγάλο του στήριγμα. Τη γυναίκα που τον μεγάλωσε και βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα πρώτα επαγγελματικά βήματα που έκανε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε υποδεχτεί τη μητέρα του, στο πλατό της εκπομπής «Ομορφος κόσμος» που παρουσίαζε στο Mega. Η κυρία Κική ήταν περήφανη για το παιδί της.

«Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» είχε γράψει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όταν ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας του.

Αυτή τη φορά, αναφέρθηκε στη γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο, με 3 λέξεις. Υπεραρκετές για να συνοψίσουν τα όσα αισθάνεται, σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του.

Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου πέθανε τον περασμένο Ιανουάριο, ύστερα από μία μακρά ταλαιπωρία και προβλήματα υγείας. Ο παρουσιαστής το βράδυ της Κυριακής (15.03.2026) κατά τη διάρκεια του «Τhe 2Night Show» εξομολογήθηκε on air ότι της μιλάει ακόμα.

Αφορμή για την αποκάλυψη στάθηκε η καλεσμένη του, η τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η οποία μίλησε για τον χαμό της καλύτερής της φίλης από καρκίνο.

«Έχασα την καλύτερη μου φίλη από καρκίνο, μου δίνει δύναμη το πώς πάλεψαν εκείνη και η μαμά της, νιώθω ότι πρέπει να ζήσω κάθε δευτερόλεπτο», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Μπουνάτσα.

Τότε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε τη δική του εξομολόγηση, αναφέροντας: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ δεν φεύγουν ποτέ από κοντά μας.

Εγώ καμιά φορά ακόμα και για τη μητέρα μου που την έχασα τώρα πρόσφατα λέω “έλα μαμά, πού είσαι;”, μόνος μου μιλάω.

Αυτά τα πρόσωπα δε φεύγουνε ποτέ από τη ζωή μας. Είναι εκεί δίπλα μας», είπε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 συγκινημένος.