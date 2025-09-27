Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όταν πήγαιναν να μιλήσουν για τον Γιώργο Μαζωνάκη, άλλαζα αμέσως κανάλι»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει καθόλου την υπόθεση με τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, διότι του προκαλούσε βαθιά λύπη.

Ο γνωστός παρουσιαστής του ΑΝΤ1 παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και εκτός από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα.

«Είμαι βαθιά λυπημένος. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Σαν τηλεθεατής το βλέπω, δε θα κρίνω εγώ τους παρουσιαστές γιατί το κάνουν. Όταν πήγαιναν να μιλήσουν για τον Μαζωνάκη, άλλαζα αμέσως κανάλι. Τα ελληνικά δικαστήρια είναι γεμάτα 70% από υποθέσεις οικογενειακών ιστοριών.

Επειδή είναι μια κακή στιγμή στη ζωή τους, πρέπει να κάτσω εγώ και να το βγάλω στα μανταλάκια; Λυπάμαι που τον ακούμπησαν κάποιοι. Δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοιες ιστορίες. Κάθε παρουσιαστής έχει δικαίωμα να το κάνει και κρίνεται από τον κόσμο», τόνισε ο γνωστός παρουσιαστής.

«Θα έβλεπα τον Γιώργο Λιάγκα πρώτο καλεσμένο στο “The 2night Show”, γιατί όχι; Θα μπορούσε, να έρθει, θα μπορούσε να συμβεί. Η πόρτα είναι ανοιχτή, όχι για όλους… Υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν να έρθουν σε μένα, αλλά κι εγώ αν κάποιον δεν τον συμπαθώ καθόλου, δεν θέλω να τον φέρω καλεσμένο. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν με γουστάρουν και δεν θέλουν να έρθουν», δήλωσε ακόμα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.