Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: Όταν φέρνεις στον κόσμο το παιδί σου, όλα είναι διαφορετικά

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα παραχώρησαν δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία που τους συνάντησαν σε πρόσφατη έξοδο τους. Σε βίντεο που μετέδωσε η εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωινό της Τρίτης (19-05-2026), ο παρουσιαστής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Κατερίνα Καινούργιου, που επέστρεψε στη δουλειά μετά τη γέννηση του παιδιού της.

“Θέλω να επιστρέψω στην τηλεόραση. Εμένα είναι η δουλειά μου αυτή 34 χρόνια. Όλα τα χρόνια λειτουργούμε χωρίς να είναι αυτοσκοπός μας και δεν ήταν και ποτέ να είμαστε και οι δυο στην τηλεόραση” επισήμανε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

“Όταν επιστρέφεις σε μια δουλειά και έχεις φέρει στον κόσμο το παιδί σου, νομίζω ότι όλα τα πράγματα γύρω σου είναι διαφορετικά. Πιστεύω ότι και η Κατερίνα Καινούργιου έτσι το βλέπει” πρόσθεσε ο γνωστός παρουσιαστής.

Με τη σειρά της, η Ναταλί Κάκκαβα τόνισε πως “εγώ πιστεύω ότι τώρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αν θα συνεχίσει ο Γιώργος Λιάγκας του χρόνου στον ΑΝΤ1. Είναι, νομίζω, ένας άνθρωπος που θα πρέπει να κρατήσει γερά. Τον άκουγα τις προάλλες που έλεγε ότι “αν και γω επιλέξω την εύκολη λύση να υποχωρήσω στα ζητούμενα των καναλιών, έπεσε και το τελευταίο οχυρό”.

“Δηλαδή χαίρομαι να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προστατεύουν το προϊόν τους, ακόμα και οικονομικά για τους συνεργάτες και για το μπάτζετ της εκπομπής”.