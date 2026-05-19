Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: Δεν είμαι καλός στο να χωρίζω, δεν θα μπορούσα ποτέ να την πληγώσω

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18-05-2026) και μεταξύ άλλων μίλησε για τον πολυσυζητημένο χωρισμό του από την Σμαράγδα Καρύδη. Ο δημοφιλής ηθοποιός ανέφερε ότι συνεχίζει να τους ενώνει μια βαθιά αγάπη που χτίστηκε στο πέρασμα των χρόνων. Τόνισε πως δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι που να πληγώσει την πρώην σύντροφό του, όπως αντίστοιχα δεν θα έκανε και εκείνη.

Θοδωρής Αθερίδης και Σμαράγδα Καρύδη αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με την είδηση του χωρισμού τους να γίνεται γνωστή τον Δεκέμβριο του 2025. Οι δυο τους συνεχίζουν να βγαίνουν και να κάνουν παρέα, όπως ανέφερε ο ηθοποιός στο «The 2night Show». Η σχέση τους μετρούσε συνολικά 23 ολόκληρα χρόνια, πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, ο Θοδωρής Αθερίδης ανέφερε ότι «Αυτό που θα πω το έχω πει σε ταινία μου. Είμαι καλός στο να κάνω σχέσεις. Δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη με τη Σμαράγδα. Δεύτερον, δεν έχω χωρίσει με κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου. Είναι γνωστό ότι δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου. Με ανθρώπους που έχω ζήσει 20 χρόνια, τι σημαίνει χωρισμός; Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλάει η Σμαράγδα που είναι “Θοδωρής” και πόσα κουβαλάω εγώ που είναι “Σμαράγδα”;

Αν πει κάποιος “χωρίζουμε”, τι έγινε; Με τη Σμαράγδα συνεχίζουμε να βγαίνουμε, τρώμε, περνάμε γιορτές μαζί. Κανένας δεν έφτιαξε τη ζωή του παρακάτω με κάτι και γενικότερα ποτέ δεν μου άρεσε να μιλάω για αυτά».

«Με τη Σμαράγδα δε θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου. Εγώ δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Στους πεθαμένους μου μιλάω κάθε βράδυ. Δε θα μπορούσα ποτέ εγώ να πληγώσω τη Σμαράγδα και πιστεύω ότι η Σμαράγδα δε θα μπορούσε ποτέ να πληγώσει εμένα. Αυτό λέει κάτι; Βεβαίως και θα μπορούσε να συνεχίσει η ζωή μας με άλλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει να σου κάνει κάποιος κακό γα να θέλεις να φύγεις. Και η Σμαράγδα ήθελε να είμαι ελεύθερος αυτά τα χρόνια και εγώ για τη Σμαράγδα. Δεν μπορώ εγώ να είμαι με έναν άνθρωπο και να κοιτάω “Ποιος είναι; Τι έγινε” να λογοδοτούμε. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό» είπε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

«Όσο μεγαλώνεις οφείλεις σε κάτι να γίνεσαι καλύτερος, αλλιώς δεν έχει νόημα. Σε κάτι, όχι σε όλα γιατί δεν μπορείς» σημείωσε σε άλλο σημείο ο Θοδωρής Αθερίδης. Στη συνέχεια, ο δημοφιλής ηθοποιός υπογράμμισε ότι «Έχω πάει σε ψυχίατρο, νιώθω ότι με βοήθησε πολύ. Κάναμε γνωστική θεραπεία. Μιλούσαμε σαν άνθρωποι, σαν φίλοι. Δεν έψαξε μαμά και μπαμπά. Όταν του είπα “Μήπως η μαμά και ο μπαμπάς μου…”, μου είπε πως αν αρχίσουμε αυτό, για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να πάει…».

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε πως «Με έπιασαν όλες οι φοβίες εκτός από την αγοραφοβία. Τελευταία φεύγουν οι φοβίες μου. Θα πω κάτι και για την κλειστοφοβία. Υπέφερα πάρα πολύ, δεν έμπαινα σε ασανσέρ για πάνω 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν λέγονται αυτά δημόσια αλλά θα το πω. Πέθανε η μαμά μου και είμαι βέβαιος ότι μου το πήρε με την ευχούλα της. Γιατί δεν έκανα καμία προσπάθεια. Δεν είπα ότι πρέπει να λύσω αυτό το πρόβλημα, να κάνω κάτι.

Ξαφνικά, ένα μήνα μετά που πέθανε η μαμά μου, φτάνω στο πάρκινγκ και ανέβαινα τρεις ορόφους με τα πόδια. Όπως είμαι είπα “Τι βλακείες είναι αυτές;”. Μπήκα στο ασανσέρ και ανέβηκα. Μόνος μου είπα “What”. Το ορκίζομαι. Είμαι σίγουρος, βιωματικά ότι είναι από τη μάνα μου».