Λίλα Κουντουριώτη: Με αγχώνει πολύ ο χρόνος που περνά, κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και τρία χρόνια

Η Λίλα Κουντουριώτη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τη μητρότητα και για το πέρασμα του χρόνου, που την αγχώνει. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέφερε ότι δεν της αρέσει να μιλάει για την προσωπική ζωή της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν της αρέσουν τα «πολλά μάτια» στα προσωπικά της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λίλα Κουντουριώτη αποκάλυψε ότι κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια. Έχει βοηθηθεί και έχει αναθεωρήσει πολλά στη ζωή της. Απόλυτη προτεραιότητα για την ίδια την τελευταία δεκαετία, είναι το παιδί της. Βρίσκεται πάντα κοντά του και ονειρεύεται να το δει ευτυχισμένο.

«Με αγχώνει πολύ ο χρόνος που περνά. Έχω αρχίσει πολύ έντονα να νιώθω ότι πρέπει να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου, ότι πρέπει να απολαύσω τα μικρά καθημερινά. Γιατί βλέπουμε και γύρω μας ότι δεν ζούμε για πάντα. Αυτό άρχισα να το νιώθω, μόλις πάτησα τα 40 νομίζω. Ίσως με βοήθησε και η ψυχοθεραπεία…

Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και τρία χρόνια. Παλιότερα ήμουν πολύ απόλυτη. Τώρα νιώθω ότι με το να μην είμαι απόλυτη, με το να λέω ότι έχω κάνει λάθος ή ότι άλλαξα γνώμη, νιώθω πιο ανάλαφρη» ανέφερε η Λίλα Κουντουριώτη.

Σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε: «Από τη στιγμή που ήρθε το παιδί μου στη ζωή, είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Εκπαίδευσα τον εαυτό μου να κάνει ένα βήμα πίσω. Ο γιος μου τώρα είναι 10 ετών… Για την προσωπική μου ζωή μπορεί να μη μιλάω ούτε στους φίλους μου. Δε μου αρέσουν τα πολλά μάτια στην προσωπική μου ζωή, ούτε από τους φίλους μου, ούτε από τους γονείς μου…».