Γρηγόρης Μόργκαν: Η βόλτα με τον γιο του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο απολογισμός του ενός μήνα που είναι πατέρας

Το φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο του
Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πριν από έναν μήνα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν για πρώτη φορά γονείς και από τότε ζούσαν πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Ο Γρηγόρης Μόργκαν απολαμβάνει στο έπακρον τον ρόλο της πατρότητας και κάθε μέρα ζει νέες στιγμές ευτυχίας, στηρίζοντας σε όλα την αγαπημένη του σύζυγο, Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Την Κυριακή (10.08.2025) εκείνος μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες από τον τελευταίο υπέροχο μήνα της ζωής του.

Επίσης, ο Γρηγόρης Μόργκαν, με αφορμή τη συμπλήρωση του ενός μήνα από τη γέννηση του παιδιού τους έκανε έναν απολογισμό του ενός μήνα που είναι πατέρας.

«1 μήνας μπαμπάς και έχω γίνει ειδικός στα… κακά. Από ύπνο 8 ωρών… 3 ώρες διαπραγματεύσεις με το αφεντικό των 4,5 κιλών (και μεγαλώνει). Από surfing… βόλτες με καρότσι και κρύο καφέ. Στο ενδιάμεσο, τάισμα 4 γάτων και συγκρίσεις πάνας στο σούπερ μάρκετ. Η μαμά; Feeding champion και MVP των ξενυχτιών. Κουραστικό; Ναι. Αξίζει; 100%», έγραψε ο Γρηγόρης Μόργκαν.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Krash Doll (@morgan.grigoris)

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γρηγόρης Μόργκαν είχε μοιραστεί και ένα βίντεο μέσω του Instagram, όπου ο μικρός γιος τους φαίνεται να ξεκουράζεται γαλήνια στην κούνια του, αποκαλύπτοντας την ηρεμία και την αγάπη που κυριαρχούν στο σπίτι τους.

