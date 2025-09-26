GS Hellas – Miss Universe Greece 2025: Πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός ομορφιάς – Οι νικήτριες και οι τίτλοι

Πραγματοποιήθηκαν τα καλλιστεία GS Hellas – Miss Universe Greece 2025 και δέκα από τις διαγωνιζόμενες κατάφεραν να ξεχωρίσουν κατακτώντας από έναν τίτλο. Αυτή ήταν 15 χρονιά διεξαγωγής των καλλιστείων και έλαβαν χώρα στο Eμπατη North Live Stage.

Η έναρξη των καλλιστείων GS Hellas – Miss Universe Greece 2025 ήταν εμπνευσμένη από την μυθολογία και την θεά Ίριδα, θεά των χρωμάτων και του ουράνιου τόξου και τη βραδιά παρουσίασαν ο πρόεδρος του διαγωνισμού Γιώργος Κούβαρης και η ηθοποιός Νίνα Λοτσάρη.

Τη βραδιά άνοιξε η Ειρήνη Ανδρούτσου, η οποία τραγούδησε το θεματικό κομμάτι του διαγωνισμού «Colors of love». Ύστερα ανέβηκε στη σκηνή η Johana, που ερμήνευσε τη διασκευή «Πήγα σε μάγισσες» και την «Αστερομάτα», ενώ το μουσικό κομμάτι έκλεισε ο Ηλίας Παλιουδάκης, τραγουδώντας τον «Σασμό» και τον «Χορό του έρωτα».

Μάλιστα, στην κριτική επιτροπή βρίσκονταν και αναγνωρίσιμα πρόσωπα του θεάματος, όπως το μοντέλο Βρισηίδα Ανδριώτου, ο δημοσιογράφος Κώστας Μάντζιος και η ηθοποιός Ελένη Φιλίνη.

«Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και σε μία περίοδο που σε διεθνές επίπεδο όλα είναι ρευστά, λόγω των πολέμων που εξελίσσονται γύρω μας, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια παραγωγή, παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως και να φέρουμε την Ελλάδα σε πρώτο πλάνο ομορφιάς. Το όραμά μας, που δεν είναι άλλο από την διάδοση του πολιτισμού μας μέσω των διεθνών Πρεσβευτών μας είναι πιο δυνατό από ποτέ και τα συνθήματα μας “Take our history back” και “Take Aphrodite home” είναι έτοιμα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να αφήσουν το στίγμα τους και φέτος. Σας υπόσχομαι ότι η Ελλάδα στο Miss Universe Greece 2025, θα πρωταγωνιστήσει και θα γίνει σημείο αναφοράς για όλες τις χώρες μέσω της εθνικής της ενδυμασίας», δήλωσε ο Γιώργος Κούβαρης.

Οι νικήτριες της βραδιάς

Star Gs Hellas 2025/ Miss Universe Greece 2025: Mαίρη Χατζηπαύλου

Αφροδίτη Gs Hellas 2025: Μαρία Μανούρη

Μiss Gs Hellas 2025: Μελίνα Μηλιού

Miss Toυρισμος Gs Hellas 2025: Ελίνα Ζουριδάκη

Miss Young Gs Hellas 2025: Σύλια Καρανικόλα

1st Runner Up Star Gs Hellas 2025: Maria Somu

1st Runner Up Miss Gs Hellas 2025: Hρώ Λαδιά

1st Runner Up Miss Young Gs Hellas 2025: Μελίνα Λουκίδου

Model Of The Year Gs Hellas 2025: Αιμιλία Κουκλάκη

Beauty Ambassador Gs Hellas 2025: Nadia Romanova

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη βραδιά των καλλιστείων παρευρέθηκε η Miss Universe Europe and Middle East, Matilda Wirtavuori.