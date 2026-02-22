H Ειρήνη Παπαδοπούλου έγινε η βασίλισσα του καρναβαλιού στην Ξάνθη

Σε ρυθμούς καρναβαλιού βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς πολλές πόλεις «φορούν» τις στολές τους και άρματα ξεχύνονται στους δρόμους παρασύροντας τον κόσμο σε latin ρυθμούς. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου είχε φέτος την τύχη να συμμετέχει στην ξακουστή παρέλαση της Ξάνθης και μάλιστα να είναι η βασίλισσά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια φόρεσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο κορμάκι που εφάρμοζε τέλεια στο καλοσχηματισμένο της σώμα και μία εντυπωσιακή τιάρα στο κεφάλι της. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου έδειχνε να απολαμβάνει τη συμμετοχή της στο ξανθιώτικο καρναβάλι και μαγνήτισε τα βλέμματα.

Μάλιστα χαιρέτησε το πλήθος σαν πραγματική «βασίλισσα». Ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της μεταδόθηκε και τηλεοπτικά.

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου χορεύει στους ρυθμούς της σάμπα και το κοινό αποθεώνει την εμφάνισή της πάνω στο άρμα.