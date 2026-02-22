Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

H Ειρήνη Παπαδοπούλου έγινε η βασίλισσα του καρναβαλιού στην Ξάνθη

Η γνωστή τραγουδίστρια μαγνήτισε τα βλέμματα και λικνίστηκε σε λάτιν ρυθμούς
Ειρήνη Παπαδοπούλου
Η Ειρήνη Παπαδοπούλου

Σε ρυθμούς καρναβαλιού βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς πολλές πόλεις «φορούν» τις στολές τους και άρματα ξεχύνονται στους δρόμους παρασύροντας τον κόσμο σε latin ρυθμούς. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου είχε φέτος την τύχη να συμμετέχει στην ξακουστή παρέλαση της Ξάνθης και μάλιστα να είναι η βασίλισσά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια φόρεσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο κορμάκι που εφάρμοζε τέλεια στο καλοσχηματισμένο της σώμα και μία εντυπωσιακή τιάρα στο κεφάλι της. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου έδειχνε να απολαμβάνει τη συμμετοχή της στο ξανθιώτικο καρναβάλι και μαγνήτισε τα βλέμματα.

Μάλιστα χαιρέτησε το πλήθος σαν πραγματική «βασίλισσα». Ένα απόσπασμα από την εμφάνισή της μεταδόθηκε και τηλεοπτικά. 

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου χορεύει στους ρυθμούς της σάμπα και το κοινό αποθεώνει την εμφάνισή της πάνω στο άρμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
98
70
54
42
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo