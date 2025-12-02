H Μάιλι Σάιρους αρραβωνιάστηκε με τον επί 4 χρόνια σύντροφό της, Μαξ Μοράντο – Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που της χάρισε

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους αποφάσισαν να κάνουν η Μάιλι Σάιρους και ο αγαπημένος της, Μαξ Μοράντο, ύστερα από 4 χρόνια σχέσης. Το ζευγάρι τη Δευτέρα (01.12.2025) πήγε μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», στο Λος Άντζελες και η διάσημη σταρ πόζαρε φορώντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που της χάρισε ο καλός της.

Λίγο αργότερα, η Page Six αποκάλυψε ότι το ζευγάρι έχει αρραβωνιαστεί και στη συνέχεια τη χαρμόσυνη είδηση δημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός της Μάιλι Σάιρους στο Twittter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός πόζαρε στην λαμπερή εκδήλωση στο πλάι του 27χρονου συντρόφου της, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με στρας.

Εν τω μεταξύ, η Francesca Simons, εκπρόσωπος της σχεδιάστριας κοσμημάτων Jacquie Aiche, επιβεβαίωσε στο People ότι η εταιρεία κατασκεύασε το «κατά παραγγελία» χρυσό δαχτυλίδι 14 καρατίων.

MILEY CYRUS & MAX MORANDO ARE OFFICIALLY ENGAGED. pic.twitter.com/Trox32KtlN ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 2, 2025

Η τρεις φορές βραβευμένη με Grammy και ο ντράμερ αποκαλύφθηκε ότι έχουν έρθει κοντά για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021, όταν φωτογραφήθηκαν να πλησιάζουν πολύ στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης εκπομπής της Cyrus στο NBC, «Miley’s New Year’s Eve Party», στο Μαϊάμι.

Μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2022, επιβεβαίωσαν τον έρωτά τους όταν εμφανίστηκαν να ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Σε μια συνέντευξη για το εξώφυλλο του βρετανικού Vogue τον Ιούνιο του 2023, η Cyrus μοιράστηκε την γλυκιά ιστορία για το πώς γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον Morando.

«Μας έβαλαν να βγούμε ραντεβού στα τυφλά. Λοιπόν, ήταν τυφλό για μένα και όχι για εκείνον. Σκέφτηκα “το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγω”», είχε αποκαλύψει για τη γνωριμία τους η Μάιλι Σάιρους.