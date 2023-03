Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης καταγγέλει ότι έπεσε η γνωστή ηθοποιός Sheryl Lee Ralph. Επειδή όμως ο δράστης ήταν γνωστός “δικαστής” της τηλεόρασης, την πίεσαν να μην μιλήσει.

Η Sheryl Lee Ralph είπε ότι η σεξουαλική παρενόχληση έγινε από έναν «διάσημο δικαστή της τηλεόρασης» σε μια επιχειρηματική εκδήλωση πριν από χρόνια. Η ηθοποιός σημείωσε ότι στελέχη του καναλιού ήταν μάρτυρες της επίθεσης, αλλά της ζητήθηκε να μη μιλήσει για να μην ξεσπάσει σκάνδαλο.

«Βρισκόμουν σε δημόσιο χώρο για την προώθηση της εκπομπής στην οποία ήμουν εκείνη την εποχή. Και οι δύο εργαζόμασταν στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο» ισχυρίστηκε η Σέριλ Λι Ραλφ για το περιστατικό.

«Αυτός ο άντρας μπήκε μέσα, με άρπαξε, με γύρισε και ακούμπησε την γλώσσα του στο λαιμό μου. Όλοι από το δίκτυο που ήταν εκεί το είδαν» συνέχισε η ηθοποιός.

Ωστόσο η Ραλφ δεν αποκάλυψε ούτε το όνομα του δικαστή, αλλά ούτε και την περίοδο την οποία συνέβη το περιστατικό, φρόντισε όμως να σημειώσει ότι δεν ήταν ο δικαστής Γκρεγκ Μάθις. «Τον αγαπώ. Είναι υπέροχος άνθρωπος», είπε για τον σταρ του «Judge Mathis». «Δεν ήταν αυτός. Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Αυτός ήταν κάποιος άλλος».

Η Ραλφ αποκάλυψε τη σεξουαλική επίθεση στο podcast «The Way Up With Angela Yee». Εμφανώς αναστατωμένη καθώς έλεγε ξανά την ιστορία της, η ηθοποιός είπε ότι αποφάσισε να μιλήσει για αυτό με την ελπίδα να ενθαρρύνει άλλες γυναίκες και ηθοποιούς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

«Μίλα, πες την αλήθεια σου, μην κουβαλάς το βάρος του πόνου… ειδικά αν νιώθεις ότι είναι κάτι που δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις», είπε η Ραλφ.

Η ηθοποιός είπε ακόμα ότι αν και είχε σκοπό να καταγγείλει το περιστατικό «κάποιος από το δίκτυο με χτύπησε στον ώμο λέγοντας: “Παρακαλώ μην το κάνεις”. Δεν ήθελαν να ξεσπάσει σκάνδαλο γύρω από την εκπομπή του και δεν τους ένοιαζε τι μου είχε συμβεί».