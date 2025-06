Η άγνωστη τραγωδία της Κιμ Γούντμπερν από το «How Clean Is Your House?»: Έθαψε με τα χέρια της το νεογέννητο νεκρό μωρό της

Έγινε γνωστή ως η «Βασίλισσα της Καθαριότητας», πρωταγωνιστώντας σε εκπομπές όπως το This Morning, το Loose Women, το I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! και φυσικά το Celebrity Big Brother, όπου ήρθε τρίτη.

Παρά τη δόξα και τα φώτα, η Κιμ κουβαλούσε πάντα μέσα της τη βαθιά θλίψη των πρώτων της χρόνων – ένα βάρος που δεν την εγκατέλειψε ποτέ. «Η λύπη αυτή δεν φεύγει», έλεγε συχνά για τον χαμένο της γιο.



Η Άτζι Μακένζι η συμπαρουσιάστρια της Κιμ όταν ξεκίνησε το How Clean Is Your House? το 2003, δυσκολεύτηκε να διατηρήσει μια φιλία μαζί της, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να μην την καταδικάσει.

«Η Κιμ ήταν μια βασανισμένη ψυχή, αλλά τώρα επιτέλους ηρέμησε», είπε:

«Συγκρουόμασταν συχνά. Πίσω από την άγρια περσόνα κρυβόταν βαθύς πόνος και απίστευτη δύναμη. Επέζησε επειδή έπρεπε. Ήταν μια αξέχαστη γυναίκα».

Τους τελευταίους μήνες της ζωής της είχε αποσυρθεί λόγω προβλημάτων υγείας. Είχε σταματήσει να δημοσιεύει τα βίντεο που προσέφερε στους θαυμαστές της μέσω του Cameo, ενώ τον Μάρτιο ένα μήνυμά της στο Instagram έγραφε:

«Όχι άλλα βίντεο προς το παρόν, αγάπες μου. Πρέπει να γίνω καλά».

Αυτά ήταν τα τελευταία της λόγια προς το κοινό που τόσο την αγάπησε – και στο οποίο αποκάλυψε, με γενναιότητα, τις πληγές μιας ζωής που κρύφτηκαν για χρόνια πίσω από καθαριστικά, σφουγγαρίστρες και κάμερες.