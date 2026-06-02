Ιωάννα Τούνη: Η εξόρμηση με τον σύντροφό της και τον γιο της σε παραλία της Μυκόνου και τα παιχνίδια στην άμμο

Ανέμελες και ξέγνοιαστες στιγμές με φόντο το καταγάλανο χρώμα του Αιγαίου απόλαυσε η Ιωάννα Τούνη, η οποία ταξίδεψε στη Μύκονο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η γνωστή influencer έκανε μία εξόρμηση σε γνωστό μαγαζί της παραλίας της Ψαρρού και εντυπωσίασε τους πάντες με το ασπρόμαυρο μπικίνι της. Η Ιωάννα Τούνη συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της, Πάρη.

Η κάμερα του Mykonos Live TV την εντόπισε τη «συνέλαβε» να παίζει με τον μικρούλη στην αμμουδιά, ενώ την ίδια ώρα που ο αγαπημένος της χαλάρωνε στην ξαπλώστρα μαζί με τον φίλο τους, Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Η γνωστή influencer μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη ζωή της με τους ακολούθους της στα social media. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον μικρό Πάρη να παίζουν και να περνούν όμορφα μαζί στην πισίνα.

Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα Τούνη είχε μία δυσάρεστη περιπέτεια κατά τη διάρκεια της εξόρμησής της στη Μύκονο, με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τους φίλους της και τον γιο της, Πάρη. Όπως αποκάλυψε τη Δευτέρα (01.06.2026) έπαθε την Κυριακή ηλίαση και η καλή διάθεσή της καταστράφηκε.

Η Ιωάννα Τούνη πέρασε δύσκολες ώρες καθώς ένιωσε έντονα τα συμπτώματα. Μάλιστα, όπως περιέγραψε, κάποια στιγμή ένιωσε και τρέμουλο, γεγονός που την οδήγησε άρον άρον στο ξενοδοχείο της.