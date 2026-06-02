Γιώργος Καπουτζίδης: Δεν έχω παντρευτεί, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης και μίλησε για όλα, εκφράζοντας τη γνώμη του για διάφορα θέματα που αγγίζουν την ελληνική κοινωνία.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και είχε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για όλα αποκαλύπτοντας ότι ο γάμος είναι στα σχέδιά του.

«Είμαι ένας άνθρωπος – και το λέω και με συγκινεί αυτή τη στιγμή – που αυτή την περίοδο που ζω και αγαπάω και αγαπιέμαι. Και γι’ αυτό δεν κάνω σχέδια για τα επαγγελματικά μου. Δεν με αφορούν τόσο πολύ. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να το ζούμε αυτό. Πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους έχουμε συναντήσει σε λάθος χρονική δική μας στιγμή, σε λάθος δική τους, έχω αγαπήσει εγώ και σε λάθος στιγμή και έχουν περάσει άνθρωποι από τη ζωή μου που τους αγαπάω ακόμα πολύ και μ’ αγαπάνε κι αυτοί. Εδώ όμως μιλάμε για μια στιγμή που σε αυτήν τη φάση είναι πολύ σωστή στιγμή και για τους δυο. Και αυτό το πράγμα θέλω πάρα, πάρα πολύ να το ζήσω. Και για να το ζήσω πρέπει να κάνω χώρο. Δεν πρέπει να πηγαίνω απ’ τη μία δουλειά στην άλλη… Κατάλαβες; Γι’ αυτό δεν σου απαντάω τίποτα. Οπότε αφήστε με λίγο, καλά είμαι», είπε μιλώντας για τις όμορφες στιγμές που διανύει αυτό το διάστημα στο πλάι του συντρόφου του.

«Δεν έχω παντρευτεί, αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου», είπε στη συνέχεια με αφοπλιστική ειλικρίνεια όταν οι παρουσιαστές τον ρώτησαν για ένα δαχτυλίδι που φοράει στο χέρι του.

Για την ελευθερία έκφρασης στις σειρές του, ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράμμισε: «Από τον ΑΝΤ1 είχα την ελευθερία να γράψω ό,τι ήθελα, πραγματικά, δεν είχα κανένα απολύτως όριο, καμία σύσταση, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η μόνη συζήτηση που έγινε, που και εκεί δεν έθεσαν όρια, εγώ θέλησα να κάνω αυτή τη συζήτηση, νιώθοντας ότι έχω να πω κάτι, το οποίο καλό είναι να το ακούσουν κάποια στελέχη της τηλεόρασης. Όταν παραδόθηκε το ένατο επεισόδιο, που υπάρχει αυτή η ερωτική σκηνή στο καφέ, ήτανε μία σκηνή, που εγώ δεν ήμουν καν στο γύρισμα. Είπα, στον Σταμάτη Πατρώνη, και εδώ τελειώνει ο διάλογος. “Εδώ, Σταμάτη, είναι μία ερωτική σκηνή, να τη γυρίσετε έτσι όπως αισθάνεστε ότι είναι ωραία”. Μάλιστα, εγώ, σκεφτόμουν ότι αυτή θα βγάζαν πολύ αργά τα ρούχα τους, ενώ ο Σταμάτης ήθελε να κάνει ακριβώς το αντίθετο και τον άφησα. Το έκανε ο σκηνοθέτης γι’ αυτό είναι, για να βάλει τη δικιά του τη ματιά. Και τους έβαλε να γδύνονται πολύ γρήγορα. Ότι δεν ήθελε να το πάει τόσο στο ρομαντικό, κρατιόμασταν τόσο μεγάλο διάστημα, αυτά είναι αναμενόμενα. Ήτανε φιλιά και αγκαλιές, δεν ήταν η σεξουαλική πράξη, έτσι; Δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να βλέπουμε μία σκηνή με δύο άντρες να υπάρχει αυτή η τρυφερότητα…

«Όταν πήγε, λοιπόν, η σκηνή στον ΑΝΤ1, ήρθε ένα “τι γίνεται; Πώς παίζεται αυτό; Πώς θα το παίξουμε; Πώς, πώς, πώς;” Και λέω ότι δεν είπαν κόψτε το. Απλώς, φάνηκε, ότι μουδιάσανε κάπως, σαν προβληματισμένοι. Βλέπουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να μας προβληματίζουνε, που παίζουν στην τηλεόραση και δε μας προβληματίζουνε. Γι’ αυτή, λοιπόν, τη σκηνή, γι’ αυτά τα 50 δευτερόλεπτα, καθόμαστε και κάνουμε μία σύσκεψη αυτή τη στιγμή, 15 άνθρωποι. Τους ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου (σ.σ. που δεν κόπηκε η σκηνή με τους πρωταγωνιστές), γι’ αυτό ακριβώς, λέω, ότι την συζήτηση αυτή δεν την έκανα για επίθεση, και δεν είχε καθόλου επιθετικό τόνο», ξεκαθάρισε ακόμα ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Δεν έβαλα το intersex άτομο στις “Σέρρες” για να γίνω viral. Δεν γράφω σειρές για να παιχτούν στο TikTok», ξεκαθάρισε ακόμα ο Γιώργος Καπουτζίδης.