Kira May Cry: Ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου μιλά για τον παππού και τον πατέρα του – «Νιώθω περήφανος»

Ο τραγουδιστής Kira May Cry, κατά κόσµον Μανώλης Αγγελόπουλος, ακολουθεί τη δική του πορεία στη σύγχρονη µουσική σκηνή, αφήνοντας το προσωπικό του καλλιτεχνικό στίγµα.

Ο εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου και γιος του Στάθη Αγγελόπουλου, επέλεξε να χαράξει τον δικό του δρόµο και να γίνει τραγουδιστής µε ήχο και αισθητική που τον εκφράζουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αλήθεια είναι πως δεν αποφάσισα εγώ να γίνω τραγουδιστής. Με βρήκε αυτό. Και, για να είµαι ειλικρινής, δεν θεωρώ τον εαυτό µου τραγουδιστή. ∆εν µου αρέσει ιδιαίτερα αυτός ο τίτλος. Νιώθω περισσότερο µελωδός. Απλώς µελοποιώ τα συναισθήµατά µου», είπε αρχικά ο Kira May Cry στη Σάσα Σταμάτη και το «Secret».

Tο κανονικό σου όνοµα είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Πώς προέκυψε το Kira May Cry;

Ήρθε στην πορεία. Από µικρός είχα διάφορα nicknames, εµπνευσµένα από χαρακτήρες της ιαπωνικής κουλτούρας και των anime. Η Ιαπωνία πάντα µε ενέπνεε και παραµένει όνειρό µου κάποια στιγµή να ζήσω εκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι δύσκολο για σένα να φέρεις το όνοµα του παππού σου και του πατέρα σου;

Καθόλου. Αντιθέτως, είναι τιµή µου. Νιώθω περήφανος που αυτοί οι δύο τόσο µεγάλοι άνθρωποι και καλλιτέχνες είναι η οικογένειά µου. Το όνοµά µου είναι η σηµαία µου, η κληρονοµιά µου.