Λορέντζο Καριέρε: Το συγκινητικό «αντίο» της αδελφής του – «Δεν υπάρχουν λόγια – Καλή αντάμωση»

Η απώλεια του μουσικού Λορέντζο Καριέρε σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Ο μουσικός, που έγινε γνωστός μέσα από το ριάλιτι «Bar» του MEGA και το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

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Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα του έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν μέσα από τα social media. Ανάμεσά τους ήταν η Ναταλία Γερμανού, ο Γιώργος Ελεύθερας και ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, οι οποίοι μοιράστηκαν τα δικά τους συγκινητικά λόγια.

Λίγο πριν από την κηδεία του, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Παλαιό Ψυχικό, η αδελφή του, Λιάνα Καριέρε-Οικονομίδου, έκανε μια ανάρτηση που λύγισε τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μαζί με μια παλαιότερη φωτογραφία του αδελφού της, έγραψε: «Αδερφούλη μας, λατρεμένε. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αγαπάμε αφάνταστα πολύ! Καλή αντάμωση, Λορεντζίνο μου».

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Liana Carriere-Iconomidou-Roblot (@liana_carriere)

Τα λόγια της αποτυπώνουν τον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας για την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου. Το τελευταίο διάστημα, δεκάδες μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης συνεχίζουν να κατακλύζουν τα social media, με όσους τον γνώρισαν να τον αποχαιρετούν με συγκίνηση και να κρατούν ζωντανές τις αναμνήσεις που μοιράστηκαν μαζί του.