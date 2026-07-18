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Φωτιά στην Επισκοπή Κύμης στην Εύβοια – Μήνυμα του 112 «απομακρυνθείτε προς Βρύση»

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με ελιές και ξερά χόρτα στο χωριό Επισκοπή του δήμου Κύμης - Αλιβερίου
Φωτιά στην Εύβοια
Φωτιά στο χωριό Επισκοπή στον δήμο Κύμης - Αλιβερίου στην Εύβοια / evima.gr
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.7.26) σε περιοχή με ξερά χόρτα και ελιές στο χωριό Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Κύμη ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Λόγω της φωτιάς το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Επισκοπής να απομακρυνθούν από το χωριό. 

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Επισκοπή απομακρυνθείτε προς Βρύση. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

 

 

Μήνυμα του 112 στην Επισκοπή Εύβοιας

 

Σύμφωνα με το evima.gr, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

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