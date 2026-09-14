Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στη λαϊκή αγρυπνία – «Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου»

Συντετριμμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στη λαϊκή αγρυπνία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκτός από φίλος ήταν και κουμπάρος της, καθώς την είχε παντρέψει το 2011 με τον τότε σύζυγό της, επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη. Μετά την αναπάντεχη απώλεια, η ηθοποιός τον αποχαιρέτησε δημόσια με συγκινητικά λόγια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βράδυ της Κυριακής (13-09-2026), η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου πήγε στη λαϊκή αγρυπνία, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να τιμήσει και εκείνη τη μνήμη του φίλου της. Η ηθοποιός προσπαθεί ακόμα να συνειδητοποιήσει τη θλιβερή πραγματικότητα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μόλις 54 ετών. Είχε να δώσει πολλά ακόμα στο ελληνικό τραγούδι και στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν.

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Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, διακρίνεται το πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στον χώρο ακούγονταν δυνατά τραγούδια του. Η ηθοποιός συνόδευσε τα πλάνα με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω, στη “μεγάλη αγρυπνία” μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου…

Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη λαϊκή αγρυπνία ήταν η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Σάσα Σταμάτη, η Έλενα Χριστοπούλου μαζί με τη Βασιλική Ρούσσου και την Εύη Καλογηροπούλου στενή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη.