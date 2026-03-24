Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έπεσε θύμα απάτης με τεχνητή νοημοσύνη, η αντίδρασή της

Στόχος διαδικτυακής απάτης με τεχνητή νοημοσύνη έγινε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Χωρίς καθυστέρηση, η δημοφιλής ερμηνεύτρια κινήθηκε νομικά, απευθυνόμενη στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, άγνωστα άτομα κατασκεύασαν με τεχνητή νοημοσύνη ένα βίντεο όπου η Άλκηστις Πρωτοψάλτη φαίνεται να διαφημίζει προϊόντα, χωρίς η ίδια να έχει οποιαδήποτε σχέση ή να είχε δώσει την έγκρισή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν άνθρωποι από το περιβάλλον της εντόπισαν το επίμαχο βίντεο να διακινείται μέσω Facebook και την ενημέρωσαν άμεσα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ήρθε αντιμέτωπη με μία αλλοιωμένη εικόνα του εαυτού της, όπου η φωνή και η μορφή της είχαν αναπαραχθεί τεχνητά.

Όταν έλαβε γνώση της απάτης, η δημοφιλής τραγουδίστρια απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσω των νομικών εκπροσώπων της, ζήτησε να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται για την κατασκευή και τη διάδοση του παραπλανητικού αυτού υλικού.

Στην ανάρτησή της στα social media, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έγραψε χαρακτηριστικά:

«SOS ΠΡΟΣΟΧΗ. Ψεύτικο βίντεο με εμένα που διαφημίζω αηδίες. Οι δικηγόροι μου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος ενημερώθηκαν. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ!!!», εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την εκμετάλλευση της εικόνας της με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών.