Lifestyle

Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στο Κάπρι

Αμαλία Κωστοπούλου
Η Αμαλία Κωστοπούλου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Διακοπές διαρκείας απολαμβάνει φέτος το καλοκαίρι η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες παντρεύτηκε με τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ και από τότε απολαμβάνει τις χαρές του έγγαμου βίου.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου την Πέμπτη (06.08.2026) δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, αποκαλύπτοντας τις όμορφες στιγμές που περνάει στο Κάπρι της Ιταλίας, όπου βρίσκεται για διακοπές. Η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε κάποιες ανέμελες πόζες πάνω σε ένα σκάφος.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αμαλία Κωστοπούλου αρκέστηκε να βάλει κύματα, μια γαλάζια καρδιά και ένα ψάρι, για να τονίσει το καλοκαιρινό στοιχείο.

Παράλληλα η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε και επιπλέον φωτογραφικό υλικό στα stories της.

Σε μία πόζα βγάζει selfie μπροστά από έναν καθρέφτη, φορώντας ένα υπέροχο κόκκινο μαγιό.

Σε μία άλλη μας δείχνει το λαχταριστό γεύμα που απόλαυσε με ποικιλία μακαρονάδων.

Αμαλία Κωστοπούλου
Η selfie με μαγιό
Αμαλία Κωστοπούλου
Τα ζυμαρικά που απόλαυσε στην Ιταλία
Αμαλία Κωστοπούλου
Ένα από τα μέρη που επισκέφθηκε

Σημειώνεται ότι μερικές ημέρες νωρίτερα η Αμαλία Κωστοπούλου είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά τον γάμο της, για να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα σε ένα από τα ομορφότερα σημεία του κόσμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
88
70
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo