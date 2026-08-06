Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στο Κάπρι

Διακοπές διαρκείας απολαμβάνει φέτος το καλοκαίρι η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες παντρεύτηκε με τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ και από τότε απολαμβάνει τις χαρές του έγγαμου βίου.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου την Πέμπτη (06.08.2026) δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, αποκαλύπτοντας τις όμορφες στιγμές που περνάει στο Κάπρι της Ιταλίας, όπου βρίσκεται για διακοπές. Η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε κάποιες ανέμελες πόζες πάνω σε ένα σκάφος.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αμαλία Κωστοπούλου αρκέστηκε να βάλει κύματα, μια γαλάζια καρδιά και ένα ψάρι, για να τονίσει το καλοκαιρινό στοιχείο.

Παράλληλα η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε και επιπλέον φωτογραφικό υλικό στα stories της.

Σε μία πόζα βγάζει selfie μπροστά από έναν καθρέφτη, φορώντας ένα υπέροχο κόκκινο μαγιό.

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Σε μία άλλη μας δείχνει το λαχταριστό γεύμα που απόλαυσε με ποικιλία μακαρονάδων.

Η selfie με μαγιό

Τα ζυμαρικά που απόλαυσε στην Ιταλία

Ένα από τα μέρη που επισκέφθηκε

Σημειώνεται ότι μερικές ημέρες νωρίτερα η Αμαλία Κωστοπούλου είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά τον γάμο της, για να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα σε ένα από τα ομορφότερα σημεία του κόσμου.