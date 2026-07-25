Η Αμαλία Κωστοπούλου επέστρεψε στην Ελλάδα για διακοπές – Οι φωτογραφίες που ανέβασε από την Ίο

Η Αμαλία Κωστοπούλου επέστρεψε στην πατρίδα της, την Ελλάδα, για να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα σε ένα από τα ομορφότερα σημεία του κόσμου.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού το Σάββατο (25.07.2026) ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες στο Instagram αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στην Ίο. Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε μία πανοραμική εικόνα, δείχνοντας την υπέροχη θέα που απολάμβανε και δε θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε άλλο νησί, παρά στο συγκεκριμένο κυκλαδίτικο και άκρως γραφικό.

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Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε και άλλα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, όπως μία selfie φωτογραφία, στην οποία φορούσε ένα εντυπωσιακό φιστικί φόρεμα, αλλά και μία λαχταριστή μακαρονάδα με όστρακα που απόλαυσε.

Σημειώνεται ότι οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές της Αμαλίας Κωστοπούλου είναι πολύ διαφορετικές από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς αυτό είναι το πρώτο της καλοκαίρι ως παντρεμένη. Μετά τον λαμπερό γάμο με τον Τζέικ Μέντγουελ στη Μεσσηνία κάνει σχέδια για τη δημιουργία οικογένειας, ενώ για το ενδεχόμενο να αποκτήσει εγγόνια μίλησε πρόσφατα και η Τζένη Μπαλατσινού.

Εν τω μεταξύ, η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε ένα προσωπικό ξεκαθάρισμα, με αφορμή μία ερώτηση που της έκανε κάποιος διαδικτυακός της φίλος. Πρόσφατα, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της, Τζέικ Μέντγουελ στο δικό της και άλλαξε και τον λογαριασμό της στο Instagram. Έτσι μέσω ενός Q&A η Αμαλία Κωστοπούλου αποκάλυψε για πρώτη φορά γιατί προέβη σε αυτήν την κίνηση.