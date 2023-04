To νέο trailer του «Aquaman and the Lost Kingdom» αποκαλύπτει την επιστροφή της ‘Αμπερ Χερντ, μέσα από δύο γρήγορα πλάνα, στο ρόλο της πριγκίπισσας Μίρα. Στο παρελθόν υπήρξαν φήμες ακύρωσης της συμμετοχής της στην ταινία της Warner Bros, λόγω της πολύκροτης δίκης με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ.

Το trailer της ταινίας «Aquaman and the Lost Kingdom», με πρωταγωνιστές τους Τζέισον Μομόα και Πάτρικ Γουίλσον, παρουσιάστηκε κεκλησμένων των θυρών στο CinemaCon 2023. Όπως αναφέρει το «The Direct» περιελάμβανε επίσης ένα γρήγορο πέρασμα της Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) που επιστρέφει ως Atlanna, αλλά και την Αμπερ Χερντ ως πριγκίπισσα Μίρα.

O σκηνοθέτης της ταινίας Τζέιμς Γουάν μέσω βίντεο δήλωσε ότι η συνέχεια του Aquaman εξερευνά «όμορφους και παράξενους νέους κόσμους με «ενδιαφέροντες νέους χαρακτήρες». «Είναι μια περιπέτεια δράσης με μια πραγματικά πολύ διασκεδαστική αδελφική σχέση μεταξύ του ‘Αρθουρ και του Ορμ», είπε. «Kαι ενώ ο Ορμ ήταν ο κακός στην πρώτη ταινία αυτή τη φορά ο ‘Αρθουρ τον χρειάζεται» πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε το 2018 απέφερε πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια και έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία της DC.

Σύμφωνα με το Deadline το «Aquaman and the Lost Kingdom» θα βγει στις αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου.

Δείτε trailer:

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ