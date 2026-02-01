Η Αναστασία Γιάμαλη για τον σύντροφό της: Στον καλό μου δεν αρέσει αυτή η προβολή

Η Αναστασία Γιάμαλη βρέθηκε καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για την πολιτική, την επαγγελματική πορεία της και τα προσωπικά της. Ανέφερε πως στον σύντροφό της δεν αρέσει η προβολή και η δημοσιότητα. Παρόλα αυτά, οι δυο τους δεν αποφεύγουν τις κοινές εξόδους υπό τον φόβο των φωτογράφων. Στο ξεκίνημα της συνέντευξης, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ρωτήθηκε για τις πολιτικές εξελίξεις και για το ενδεχόμενο μια μέρα να πολιτευθεί και η ίδια.

«Θα σου έλεγα ότι ποτέ δεν λέω “ποτέ” στη ζωή αλλά το να πολιτευτώ μου είναι μέχρι και απεχθές. Και αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι η πολιτική σκηνή όπως είναι σήμερα δεν έχει κάτι που εμένα να με εκφράζει. Ως ψηφοφόρος, αυτή τη στιγμή, νιώθω πολιτικά άστεγη, αν θες. Όχι ιδεολογικά, πολιτικά», δηλώνει η Αναστασία Γιάμαλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ποια γυναίκα δεν έχει πέσει θύμα σεξιστικής συμπεριφοράς; Όλες μας έχουμε πέσει, είτε δουλεύουμε στη φάμπρικα, είτε δουλεύουμε σε γραφείο, είτε δουλεύουμε σε μεγάλα κανάλια. Είναι αυτονόητο, γιατί ζούμε σε αυτήν την κοινωνία», απαντά σε σχετική ερώτηση και συμπληρώνει: «Προφανώς έχω πέσει θύμα, προφανώς ξέρω να τα διαχειρίζομαι αυτά, έμαθα στην πορεία των χρόνων και δεν με αγγίζουν και ξέρω πώς να απαντήσω».

«Νομίζω πως, παρότι οι γυναίκες είμαστε περισσότερες σε απόλυτους αριθμούς στα μέσα ενημέρωσης, είναι πολύ πιο δύσκολο για μας να αποδείξουμε την αξία μας σε σύγκριση με συνομήλικους και αντίστοιχης επαγγελματικής επάρκειας συναδέλφους μας. Και βέβαια υπάρχουν πάντα οι διάφοροι ψίθυροι, “τίνος δόντι είσαι”, σε όλα τα επίπεδα. Ποτέ δεν αναγνωρίζεται η δυνατότητά σου αυτή καθαυτή, η επαγγελματική σου επάρκεια αυτή καθαυτή», σημειώνει η Αναστασία Γιάμαλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι παιδί της ενημέρωσης αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Δεν νομίζω ότι αφορά τόσο πολύ τον κόσμο με ποιον άνθρωπο μοιράζομαι τη ζωή μου. Και τις διακοπές μου πάω και βγαίνω έξω. Από κει και πέρα, στον καλό μου δεν αρέσει αυτή η προβολή. Δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε, αν υπήρχε, αλλά εμένα δεν μου έχει τύχει να με “κυνηγάνε” για να με φωτογραφίσουν», τόνισε σε άλλο μέρος της κουβέντας η Αναστασία Γιάμαλη.

Η Αναστασία Γιάμαλη και οι συνεργάτες της, δίνουν και φέτος τη μάχη για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, μέσα από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο.