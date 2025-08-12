Lifestyle

Η Ανδρομάχη ποζάρει με κόκκινο μαγιό και ρίχνει το Instagram

«Θα φορεθεί πολύ το κοκκινάκι φέτος», έγραψε στη λεζάντα της
Ανδρομάχη

Σε mood καλοκαιριού βρίσκεται και η Ανδρομάχη. Η γνωστή τραγουδίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της και μοιράζεται το πως περνά την ημέρα της με τους followers της.

Αν και το καλοκαίρι της είναι γεμάτο από συναυλίες, η Ανδρομάχη καταφέρνει να κάνε διαλείμματα για να απολαύσει τους φίλους και την οικογένειά της.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram, η Ανδρομάχη φαίνεται με ένα καυτό, κόκκινο μπικίνι να είναι ξαπλωμένη στην ξαπλώστρα.

 
 
 
 
 
«Θα φορεθεί πολύ το κοκκινάκι φέτος», έγραψε στη λεζάντα της.

