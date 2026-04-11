Η Άννα Κουτσαφτίκη για την περίοδο της αποχής από το θέατρο: Μου βγήκαν κάποια θέματα με την υγεία μου

Η Άννα Κουτσαφτίκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» της ΕΡΤ και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην περίοδο που αποφάσισε να παραμείνει σπίτι, μακριά από τη δουλειά της. Έχει επιλέξει να θυμάται μόνο τα θετικά από εκείνη την περίοδο. Είχε τη δυνατότητα να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο παιδί της. Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε δεν ήταν σοβαρό, όπως ανέφερε.

«Αποφάσισα πολύ συνειδητά να καθίσω 8 μήνες και να μην κάνω τίποτα. Αρνήθηκα όλες τις προτάσεις που μου έγιναν, να ‘ναι καλά οι άνθρωποι που με προσέγγισαν. Είπα ότι θα κάτσω, ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω. Εννοείται πως είχα ένα άγχος για το μετά, είναι στη φύση της δουλειά μας. Σκεφτόμουν και το οικονομικό κομμάτι αλλά δεν γίνεται να τα έχεις πάντα όλα. Πρέπει να προτάσσεις τις ανάγκες σου και να ακούς το σώμα σου. Έχω και μια οικογένεια από πίσω», δηλώνει η Άννα Κουτσαφτίκη.

«Τις πρώτες δύο ημέρες ξυπνούσα με το άγχος ότι έχω πρόβα ή γύρισμα, δεν μπορούσε ο οργανισμός μου να συνηθίσει ότι δεν έχει την υποχρέωση του… στρατιώτη. Μου βγήκαν κάποια θέματα με την υγεία μου, ευτυχώς όχι σοβαρά», ανέφερε η ηθοποιός στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Μπορούσα να περνάω χρόνο ως μαμά, να βάζω την κόρη μου για ύπνο. Η φυσική παρουσία του γονέα είναι πολύ σημαντική για το παιδί, ακόμα και το να είμαι απλώς στο σπίτι και να ψήνω ένα κέικ και να μυρίζει το σπίτι», σημειώνει χαρακτηριστικά η Άννα Κουτσαφτίκη.

Το 2025, η Άννα Κουτσαφτίκη είχε εξηγήσει τον λόγο που την έπιασε νευρικό γέλιο στην κηδεία του πατέρα της. «Ακούγεται οξύμωρο αλλά οι μεγάλες τραγικές στιγμές έχουν πάντα χιούμορ και πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να οδηγούνται σε ξεσπάσματα γέλιου, που είναι το ίδιο πράγμα αντί να κλάψεις» είχε αναφέρει η ηθοποιός.