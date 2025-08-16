Η Άννα Μαρία Βέλλη αποκαλύπτει αν πάσχει από νευρική ανορεξία: «Τρώω κανονικά»

Η Άννα Μαρία Βέλλη που γνωρίσαμε μέσα από συμμετοχές της σε τηλεοπτικές εκπομπές του παρελθόντος είναι πολύ δημοφιλής στα social media και τα τελευταία χρόνια είναι youtuber.

Κατά καιρούς ακούει σχόλια για το σώμα της και μάλιστα πολλοί τη ρωτούν αν πάσχει από νευρική ανορεξία ή κάποια άλλη διατροφική διαταραχή, καθώς είναι πολύ αδύνατη. Η Άννα Μαρία Βέλλη θέλησε να ξεκαθαρίσει μία και καλή όλη την αλήθεια, τονίζοντας ότι το σκαρί της είναι τέτοιο και τρέφεται κανονικά.

Έτσι, δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποία έθετε μόνη της τόσο τις ερωτήσεις όσο και τις απαντήσεις.

«Έχεις νευρική ανορεξία;», ρώτησε και απάντησε: «Όχι, δεν έχω καμία διατροφική διαταραχή».

«Ναι, αλλά δεν είναι φυσιολογικό να είσαι τόσο αδύνατη. Σίγουρα δεν τρως», συνεχίστηκε ο διάλογος.

«Τρώω κανονικά. Είναι έτσι το σκαρί μου, υπάρχουν και τέτοια σώματα», ήταν η απάντηση.

«Ναι, αλλά σίγουρα δεν έχεις ανορεξία;», ρώτησε ξανά. «Έτσι είναι το σώμα μου», απάντησε.

«Ναι, αλλά μήπως έχεις body dysmorphia;», ρώτησε στο τέλος για να πάρει την απάντηση: Δεν καταλαβαίνω».

Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά της

«Όταν ήμουν 5 ετών, που δεν ήξερα καν τι σημαίνει ερωτική επαφή, δεν μου είχε δημιουργηθεί καμία τέτοια διάθεση, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου αποφάσισαν βλακωδώς να με πιάσουν και να μου πουν: “Αγάπη μου, άκου λίγο. Κάποια στιγμή θα αρχίσεις να νιώθεις πράγματα για άλλους ανθρώπους και η μαμά και ο μπαμπάς δεν έχουν ιδιαίτερα πολύ θέμα αν αυτό θα είναι αγόρι ή κορίτσι”.

Οι γονείς μου το έκαναν με όλη την καλή τους διάθεση. Εγώ όμως ήμουν πολύ μικρή για να μου ανοίξουν αυτή την κουβέντα και είχε κάποιες άλλες αρνητικές συνέπειες επάνω μου.

Δηλαδή όταν σου λένε κάτι όταν δεν έχεις καν σκιρτήσει ερωτικά και το σώμα σου δεν έχει νιώσει τίποτα, αρχίζεις να πιστεύεις ότι οι γονείς σου βλέπουν κάτι που εσύ δεν ξέρεις. Οπότε για πολλά χρόνια αμφισβητούσα πάρα πολύ την σεξουαλική μου ταυτότητα, δεν ήξερα που ακριβώς πατάω και βρίσκομαι. Με μπέρδεψε το ότι τόσο μικρή, χωρίς να ξέρω καν τι πάει να πει σεξ, είχα μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι αν μου αρέσουν τα κορίτσια ή τα αγόρια.

Πρώτο ήρθε το αγόρι και όχι, δεν πειραματίστηκα δυστυχώς. Γιατί για μένα ήταν ακόμα ταμπού μέχρι και το να πάω με ένα αγόρι. Δηλαδή ήρθα πολύ μεγάλη σε ερωτική συνεύρεση, ήμουν πολλά χρόνια σε σχέση και συνευρεθήκαμε πρώτη φορά στα 17,5. Ήταν πολύ αλλιώς τα πράγματα τότε, δεν συζητούσαμε για αυτό καθόλου«, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν η Άννα Μαρία Βέλλη για τη σεξουαλικότητά της.