Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε τη δημιουργία της Vission Music, της νέας εταιρείας που δημιούργησε με τη Δήμητρα Κούστα

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έγινε γνωστό ότι η Άννα Βίσση αποχώρησε από την Panik Records για να κινείται αυτόνομα πλέον στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, όπως κάνουν και μεγάλοι σταρ διεθνώς.

Την Πέμπτη (26.03.2026) ανακοινώθηκε η δημιουργία της νέας εταιρείας που δημιούργησε η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, μαζί με την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα. Η Άννα Βίσση από δω και στο εξής, μέσω της Vission Music, όπως λέγεται το εγχείρημά της θα πραγματοποιεί τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του Instagram της Vission Music και αναφέρει ότι η εταιρεία δημιουργήθηκε με σκοπό να στεγάζει το συνολικό καλλιτεχνικό όραμα της Άννας Βίσση. Μάλιστα, σε λίγες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει και το πρώτο της τραγούδι από τη δική της εταιρεία.

«Defining the New Era: Η Άννα Βίσση παρουσιάζει τη Vission Music.

Το νέο creative label σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα. Η Άννα Βίσση εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, παρουσιάζοντας τη Vission Music, το creative label που ίδρυσε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα στεγάζει το συνολικό καλλιτεχνικό της όραμα.

Η Vission Music λειτουργεί ως ένα κεντρικό creative hub για τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της. Καθορίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των μουσικών κυκλοφοριών, των live performances και των οπτικοακουστικών projects, αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για τα επόμενα εμβληματικά βήματα της “απόλυτης Ελληνίδας star”.

Η αρχή της νέας διαδρομής επισφραγίζεται σε λίγες ημέρες με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Άννας Βίσση από τη Vission Music, με όλο το νέο οπτικοακουστικό υλικό να συγκεντρώνεται στο επίσημο κανάλι @annavissiofficial στο YouTube», αναφέρει η ανακοίνωση.