Lifestyle

Η Άννα Βίσση ανέβασε βίντεο από τις τελευταίες πρόβες πριν τη συναυλία – Και επίσημα sold out

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 95.000 ανθρώπους που αναμένεται να κατακλύσουν το Ολυμπιακό Στάδιο το βράδυ του Σαββάτου
Η Άννα Βίσση στις πρόβες
Η Άννα Βίσση στις πρόβες
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Η αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση έχει ξεκινήσει και όλα είναι έτοιμα στο ΟΑΚΑ για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρία παραγωγής, D&A Productions τα ξημερώματα της Παρασκευής (25.09.2026) η συναυλία της Άννας Βίσσης είναι και επίσημα sold out. «Η συναυλία είναι sold out, η προπώληση έχει ολοκληρωθεί και την ημέρα της συναυλίας ΔΕΝ θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων, παρά μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού».

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 95.000 ανθρώπους που αναμένεται να κατακλύσουν το Ολυμπιακό Στάδιο το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την Άννα Βίσση σε μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή μουσική εμφάνιση. Η Ελληνίδα σταρ θα βρεθεί στη σκηνή 360 μοιρών, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία.

Η ίδια η τραγουδίστρια, μάλιστα, θέλησε να δώσει μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζει για τη συναυλία, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τις πρόβες.

@annavissiofficial Γιατί όχι… #OxiGiati τα λέμε στο ΟΑΚΑ #ANNAxOAKA ♬ πρωτότυπος ήχος – annavissiofficial

Το ενδιαφέρον για τη μεγάλη βραδιά είναι ιδιαίτερα αυξημένο και θαυμαστές της από την Ελλάδα και την Κύπρο αναμένεται να κατακλύσουν το ΟΑΚΑ.

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