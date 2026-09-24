Ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση γιορτάζουν την επέτειο γάμου τους – «3 χρόνια τρωγόμαστε»

Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για το αγαπημένο ζευγάρι, καθώς ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση γιορτάζουν τρία χρόνια από τότε που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Ο γάμος του Γιώργου Αγγελόπουλου και της Δήμητρας Βαμβακούση έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και από τότε η ζωή τους άλλαξε πολύ, με την κόρη τους, Ουρανία – Μαρία, να αποτελεί πλέον το πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

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Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δεν ξέχασε τη σημαντική επέτειο και θέλησε να κάνει μια ρομαντική έκπληξη στη σύζυγό του. Ο γάμος τους συμπλήρωσε τρία χρόνια και εκείνος της πρόσφερε μια μεγάλη ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα, με τη Δήμητρα Βαμβακούση να μοιράζεται τη στιγμή στο Instagram και να γράφει με χιούμορ: «3 χρόνια τρωγόμαστε».

Στη συνέχεια μοιράστηκε και κάποια βίντεο ακόμη από τη σημαντική αυτή στιγμή του ζευγαριού.

Ο γάμος τους έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και από τότε η ζωή τους άλλαξε πολύ, με την κόρη τους, Ουρανία – Μαρία, να αποτελεί πλέον το πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

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Από τη γνωριμία, στον γάμο και την οικογένεια

Η γνωριμία τους είχε τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Όπως έχουν αποκαλύψει οι ίδιοι, ο άνθρωπος που ουσιαστικά τους έφερε κοντά ήταν ο πατέρας Δημήτριος, κοινός πνευματικός τους στον Λυκαβηττό. Ακολούθησε μια επαγγελματική συνεργασία και σιγά σιγά ήρθαν πιο κοντά. Στην αρχή προτίμησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα, μέχρι που οι κοινές εμφανίσεις τους έγιναν όλο και συχνότερες.

Το μεγάλο βήμα έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2023, όταν παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό. Μία από τις πιο τρυφερές στιγμές του γάμου ήταν όταν ο Γιώργος Αγγελόπουλος αντίκρισε τη Δήμητρα Βαμβακούση ντυμένη νύφη και, εμφανώς συγκινημένος, της είπε: «Είσαι πολύ όμορφη». Η χαρά εκείνων των ημερών, ωστόσο, συνδέθηκε και με μια πολύ δύσκολη στιγμή, καθώς η μητέρα του Γιώργου Αγγελόπουλου, Ουρανία, έφυγε από τη ζωή αμέσως μετά τον γάμο.

Εκείνη την περίοδο η Δήμητρα Βαμβακούση ήταν ήδη έγκυος και λίγους μήνες αργότερα, στις 8 Φεβρουαρίου 2024, το ζευγάρι υποδέχτηκε την κόρη του. Το κοριτσάκι πήρε το όνομα Ουρανία – Μαρία, με το πρώτο όνομα να δίνεται στη μνήμη της μητέρας του Γιώργου Αγγελόπουλου και το δεύτερο από την Παναγία. Τρία χρόνια μετά τον γάμο τους, οι δυο τους γιορτάζουν πλέον την επέτειό τους ως οικογένεια, με μια ανθοδέσμη, μια παιχνιδιάρικη ατάκα και την μικρή τους να βρίσκεται στο κέντρο της ζωής τους.