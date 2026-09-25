U2: Νέο άλμπουμ με την τελευταία ηχογράφηση της Ντόλι Πάρτον

Οι U2 ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Carnaval De Luz», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου από την Island Records και περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και το «Torn», ένα ντουέτο του Bono με τη Ντόλι Πάρτον, το οποίο αποδείχθηκε η τελευταία ηχογράφηση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

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Πρόκειται για το 16ο στούντιο άλμπουμ των Ιρλανδών και το πρώτο με νέο υλικό εδώ και εννέα χρόνια, μετά το «Songs of Experience» του 2017.

Η ανακοίνωση έγινε χθες (24/09/2026), σε μια εβδομάδα που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ημέρα που ο τότε 14χρονος Larry Mullen Jr. ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του Mount Temple Comprehensive School στο Δουβλίνο το περίφημο σημείωμα: «Drummer Seeks Musicians To Form Band».

Η τελευταία ηχογράφηση της Ντόλι Πάρτον

Το «Torn», που κλείνει το άλμπουμ, είναι ένα τρυφερό country τραγούδι για τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς και αποτελεί συνεργασία των U2 με την Πάρτον και τον Johnny McDaid. Η συμμετοχή της αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η ηχογράφηση έχει πλέον καταγραφεί ως η τελευταία φωνητική ερμηνεία της καριέρας της.

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Στο τραγούδι συμμετέχει επίσης ο Daniel Lanois στην pedal steel κιθάρα. Ο Lanois, μαζί με τον Brian Eno, έχει συνδεθεί με ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της δισκογραφίας των U2, έχοντας συμμετάσχει στην παραγωγή των «The Unforgettable Fire», «The Joshua Tree» και «Achtung Baby».

Από τον Brian Eno έως τον Martin Garrix

Το «Carnaval De Luz» φέρνει ξανά τους U2 σε συνεργασία με τον Brian Eno. Ο Eno συνυπογράφει και παίζει synthesizer στα «Go (Carnaval De Luz)», «The Greatest Show on Earth» και «Can’t Stop Us Now». Στο άλμπουμ συμμετέχει επίσης ο Martin Garrix, ως συνθέτης του «Glorify», ενώ ο Ryan Tedder έχει αναλάβει πρόσθετη παραγωγή στο «Silencio».

Το «Silencio», διάρκειας 2 λεπτών και 35 δευτερολέπτων, κινείται σε πιο έντονο punk ύφος και κυκλοφόρησε μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ. Είναι το δεύτερο τραγούδι που παρουσιάζουν οι U2 από το «Carnaval De Luz», μετά το «Street of Dreams», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Η νέα δουλειά ηχογραφήθηκε σε διαφορετικές τοποθεσίες και την παραγωγή έχει αναλάβει ο Jacknife Lee. Σύμφωνα με τους U2, τα 12 τραγούδια κινούνται γύρω από θέματα όπως η πνευματικότητα, η φιλία, η ελευθερία και η αντοχή απέναντι σε σκοτεινές δυνάμεις, ενώ ο ήχος του άλμπουμ συνδυάζει την πειραματική πλευρά του συγκροτήματος με πιο αυστηρή τραγουδοποιία.

50 χρόνια από το σημείωμα του Larry Mullen Jr.

Η συγκυρία της ανακοίνωσης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για το συγκρότημα. Πενήντα χρόνια μετά το χειρόγραφο σημείωμα του Larry Mullen Jr., οι τέσσερις μουσικοί εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα των U2: ο Bono στα φωνητικά, ο The Edge στην κιθάρα, ο Adam Clayton στο μπάσο και ο Mullen στα ντραμς.

Το «Carnaval De Luz» αποτελεί, παράλληλα, συνέχεια μιας ιδιαίτερα παραγωγικής χρονιάς για τους U2.

Νωρίτερα μέσα στο 2026 κυκλοφόρησαν δύο αυτόνομα EP έξι τραγουδιών, τα «Days of Ash» και «Easter Lily», τα οποία ηχογραφήθηκαν κατά την ίδια δημιουργική περίοδο με το νέο άλμπουμ.

Με την κυκλοφορία του «Carnaval De Luz», το συγκρότημα θα έχει παρουσιάσει συνολικά 24 νέα τραγούδια μέσα στη χρονιά.