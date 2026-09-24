Μάρτζυ Λαζάρου: «Την ημέρα που κάναμε τον πολιτικό γάμο μας με τον Τάσο Παπαπέτρου έμαθα ότι ήμουν έγκυος»

Η Μάρτζυ Λαζάρου έχει βρει το άλλο της «μισό» στο πρόσωπο του συζύγου της και διεθνή διαιτητή ποδοσφαίρου, Τάσου Παπαπέτρου.

Το ζευγάρι έδωσε μία σπάνια κοινή συνέντευξη και μίλησε για τον γάμο του, ενώ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι την ημέρα του πολιτικού τους γάμου έμαθε ότι ήταν έγκυος. Επίσης η Μάρτζυ Λαζάρου δήλωσε για τον Τάσο Παπαπέτρου ότι είναι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου.

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«Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο το 2019, έναν χρόνο μετά τη γνωριμία μας, και το 2021 ακολούθησε ο θρησκευτικός. Συμπτωματικά, την ημέρα που κάναμε τον πολιτικό γάμο μας έμαθα ότι ήμουν έγκυος», εξομολογήθηκε στο περιοδικό ΟΚ και στον Αστέρη Κασιμάτη η Μάρτζυ Λαζάρου.

«Θυμάμαι ότι μετά την τελετή, επιστρέψαμε σπίτι και έπρεπε να φύγω, επειδή είχα μια πολύ σημαντική υποχρέωση. Η Μάρτζυ έμεινε μόνη, και μετά από λίγο μού έστειλε μήνυμα στο κινητό: “Τάσο, είμαι έγκυος”. Και αναρωτήθηκα: “Μα, όλα σήμερα θα γίνουν;”», είπε με τη σειρά του ο Τάσος Παπαπέτρου.

«Δεν ήταν μια εγκυμοσύνη που ήρθε ξαφνικά. Μετά τη γνωριμία μας, αυτός ήταν ο στόχος μας. Μου το έβγαλε έντονα ο Τάσος. Αυτό το αισθάνεσαι, όταν βρίσκεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Ο Τάσος είναι υπέροχος, γλυκός, τρυφερός με απίστευτη μεταδοτικότητα στην επικοινωνία του με την κόρη μας. Το έχει χτίσει αυτό το κομμάτι και βάζει όρια όταν πρέπει. Είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», σημείωσε στη συνέχεια η Μάρτζυ Λαζάρου.