Η Ελένη Μενεγάκη σε «απόδραση» με τις κόρες της στο Λονδίνο: Ένα κεφάλαιο κλείνει, ένα καινούργιο ανοίγει, έγραψε

Με μια ανάρτηση στο instagram, η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε το ταξίδι της στο Λονδίνο. Σε μια από τις φωτογραφίες που ανέβασε φαίνεται πως μαζί της ήταν οι δυο μεγαλύτερες κόρες της, η Λάουρα και η Βαλέρια.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται η ίδια αλλά και οι δυο κόρες της, εικόνες από το φθινοπωρινό Λονδίνο και από τις βόλτες τους στη βρετανική πρωτεύουσα.

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«Κάπου ανάμεσα στις βόλτες στο Λονδίνο, στις μικρές μας στιγμές και στις πιο σφιχτές αγκαλιές, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στην ανάρτησή της.

Η αναφορά της Ελένης Μενεγάκη στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει φαίνεται ότι αφορά στη Βαλέρια Λάτσιου, η οποία τελείωσε το Λύκειο πριν από μερικούς μήνες και θα ξεκινήσει σπουδές στο Λονδίνο.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες με στιγμές από το αεροδρόμιο, βόλτες στους δρόμους του Λονδίνου αλλά και από την Tower Bridge.

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνονται οι δυο κόρες της να περπατούν μαζί.