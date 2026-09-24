Παναγιώτης Βασιλάκος: Με την Ντιάνα «σκοτωνόμαστε» στα επιτραπέζια

Για τις συγκρούσεις που μπορεί να υπάρχουν στη σχέση με τη σύντροφό του, την Ντιάνα, αλλά και για τις στιγμές που τους χαλαρώνουν, μίλησε ο Παναγιώτης Βασιλάκος που έγινε γνωστός από το ριάλιτι «The Bachelor».

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος, γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο «The Bachelor», μίλησε και για τα «διαλείμματα» που έχουν κάνει στο παρελθόν με την Ντιάνα.

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Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη (24.09.2026), και έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, ο Παναγιώτης Βασιλάκος είπε:

«Αρέσουν και στους δύο τα παιχνίδια και ”σκοτωνόμαστε” στα επιτραπέζια. Πάντα κάτι κάνω και κερδίζω… δεν κερδίζω ποτέ με την αξία μου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια μίλησε για τα «on and off» στη σχέση τους, λέγοντας: «Είμαστε μαζί πολλά χρόνια, με πολλά διαλείμματα. Τα τελευταία τρεισήμισι χωρίς διάλειμμα».

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«Δεν θα ‘λεγα ότι ο Παναγιώτης έχει κάποιο συγκεκριμένο ελάττωμα που να με ενοχλεί. Νομίζω πως όλα τα ζευγάρια τσακώνονται για μικροπράγματα», είπε από την πλευρά της η Ντιάνα με τον Παναγιώτη Βασιλάκο να συμπληρώνει: «Στιγμές ζήλιας υπάρχουν, φυσικά».

Τέλος, ο Παναγιώτης Βασιλάκος απάντησε για τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει το καλοκαίρι και ήθελαν τη σύντροφό του να είναι έγκυος.

«Η ανάρτηση που έκανα το καλοκαίρι με την Ντιάνα και μετά κυκλοφόρησαν φήμες εγκυμοσύνης, ήταν χιουμοριστική. Ήμασταν σε διακοπές, είχε φάει πολύ και έβγαλα τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Πίστεψα ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι έκανα πλάκα».