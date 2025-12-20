Lifestyle

Η Άννα Βίσση γιόρτασε τα γενέθλια της στην πίστα: Η έκπληξη της Σοφίας Καρβέλα και το τρυφερό φιλί τους

Η Σοφία Καρβέλα και η Άννα Βίσση αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα και όλοι οι θαμώνες ευχήθηκαν στην τραγουδίστρια για τα γενέθλιά της
Τα κεράκια της τούρτας των γενεθλίων της έσβησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20.12.2025) και επί σκηνής η Άννα Βίσση. Η γνωστή τραγουδίστρια δέχθηκε την πιο όμορφη έκπληξη από την κόρη της Σοφία Καρβέλα αλλά και τα εγγόνια της ενώ τραγούδαγε στο Hotel Ermou όπου εμφανίζεται.

Η κόρη της Άννας Βίσση ανέβηκε στη σκηνή με τα παιδιά της, με μια εντυπωσιακή τούρτα γεμάτη τριαντάφυλλα για να ευχηθούν στην μεγάλη τραγουδίστρια τα χρόνια πολλά.

 
 
 
 
 
Η Σοφία Καρβέλα και η Άννα Βίσση αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα και όλοι οι θαμώνες της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της.

«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα “αναπόφευκτα” γενέθλια μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε», έγραψε σε story στο Instagram η Άννα Βίσση.

