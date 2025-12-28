Η Άννα Βίσση «λιώνει» ακούγοντας τον εγγονό της να τραγουδά το «Σε περίπτωση που»

Tρελή αδυναμία στα εγγόνια της έχει η Άννα Βίσση και το δείχνει με κάθε τρόπο. Όταν μάλιστα αρχίζουν να ερμηνεύουν τα τραγούδια της στην κυριολεξία λιώνει.

Αυτό έκανε και ο Νέστορας, ένας από τους δύο εγγονούς της Άννας Βίσση που δεν δίστασε να τραγουδήσει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της γιαγιάς του.

Ο Νέστορας λοιπόν βρέθηκε στο καμαρίνι της γιαγιάς του και έδειξε τις ερμηνευτικές του αρετές, έστω και με κάποιες μικρές… ντροπές δικαιολογημένες για την ηλικία του.

Ο μικρούλης καθισμένος άνετα σε καρέκλα ερμήνευσε το «Σε περίπτωση που» με τη γιαγιά του να παραφράζει τους στίχους για να του πει “Σε περίπτωση που… σε λατρεύω….” δίνοντας του στη συνέχεια ένα τεράστιο φιλί.

Να σημειωθεί ότι τα εγγόνια της Άννας Βίσση τις ημέρες των Χριστουγέννων βρίσκονται στην Ελλάδα και οι συναντήσεις τους με τη γιαγιά τους είναι συχνές.