Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα κατηγορεί τον πατέρα της κόρης της για κακοποίηση και εκβιασμό: «Δεν θέλω να σιωπώ»

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα σπάει τη σιωπή της και ξεσπά για τη λεκτική και σωματική κακοποίηση που βίωσε από τον άντρα της, Αράμ Οχανιάν με τον οποίο το εμβληματικό μοντέλο παντρεύτηκαν το 2014 στο Μαρόκο και απέκτησαν μία κόρη, την 8χρονη σήμερα Νίνα.

Το διάσημο μοντέλο – που πρόσφατα εμφανίστηκε αγνώριστη με κοντά μαλλιά και πλατινέ φρύδια – παραδέχεται ότι η κόρη της βιώνει αντίστοιχες καταστάσεις, αφού ο πρώην άντρας της, χειραγωγεί το παιδί τους στοχεύοντας να κάνει την Αντριάνα Σκλεναρίκοβα να χάσει την κοινή επιμέλειά της. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα έζησε και να κινηθεί νομικά εναντίον του πιστεύοντας στη δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 23 Μαρτίου 2026, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατήγγειλε «συνεχείς πιέσεις» και επαναλαμβανόμενες απόπειρες αποσταθεροποίησης από τον εν διαστάσει σύζυγό της, με τον οποίο παραμένει τυπικά παντρεμένη εδώ και σχεδόν 12 χρόνια.

«Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Νίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου», ανέφερε. «Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Adriana Ohanian Sklenarikova (@adrianakarembeusklenarikova)

Η 54χρονη συνέχισε περιγράφοντας «δοκιμασίες» που, όπως υποστηρίζει, απέκρυψε ακόμη και από το στενό της περιβάλλον: «πληγές, απειλές, ψευδείς και ταπεινωτικές κατηγορίες, λεκτική αλλά και σωματική βία». «Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα κατεύναζαν την κατάσταση», σημείωσε.

Στην ίδια ανάρτηση ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. «Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ», ανέφερε. «Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια». Καταλήγοντας, τόνισε: «Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου. Αντριάνα Καρεμπέ».

To διάσημο supermodel ξεκίνησε να βγαίνει με τον Αρμένιο επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν, λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της με τον Κριστιάν Καρεμπέ. Τρία χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2014, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή στο Μονακό, με λαμπερούς καλεσμένους. Έναν μήνα αργότερα ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Νίνα. Στη συνέχεια, το μοντέλο εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Μαρακές, όπου διέμενε κι εργαζόταν ο επιχειρηματίας. Χώρισαν το 2022, όμως, το διαζύγιο δεν έχει βγει ακόμα.

Μετά τον χωρισμό τους, ο Οχανιάν παρέμεινε στο Μαρακές μαζί με την κόρη τους, ενώ η Σκλεναρίκοβα πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σκλεναρίκοβα δηλώνει την πίστη της στον έρωτα μέσα από το πρόσφατο βιβλίο της «Σε αγαπώ γιατί σε αγαπώ και τίποτε άλλο», το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα Μαρτίου και αντλεί έμπνευση από τη σχέση της με τον Μαρκ Λαβουάν.