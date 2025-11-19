Η Άντζελα Δημητρίου ευχήθηκε στην Όλγα Κιουρτσάκη με τον πιο γλυκό τρόπο – Το φωτογραφικό άλμπουμ της ζωής τους

Φωτογραφίες από τότε που έφερε στη ζωή την Όλγα Κιουρτσάκη, μέχρι και σήμερα δημοσίευσε στο Instagram της η Άντζελα Δημητρίου με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε δημοσίως το φωτογραφικό άλμπουμ της ζωής τους και έστειλε τις πιο θερμές της ευχές στην Όλγα Κιουρτσάκη την Τετάρτη (19.11.2025), καθώς η κόρη της Άντζελας Δημητρίου έχει τα γενέθλιά της.

«Χρόνια πολλά, αγάπη της ζωής μου. Εσύ είσαι ο πιο όμορφος λόγος που χαμογελάω κάθε μέρα. Να μεγαλώνεις με φως, δύναμη και όνειρα που φτάνουν ως τον ουρανό. Σε λατρεύω Όλγα», έγραψε η Άντζελα Δημητρίου στην ανάρτησή της.

Αμέσως όλοι οι θαυμαστές και οι followers της έσπευσαν να αντιδράσουν θετικά στην ανάρτησής της, γεμίζοντας την με καρδιές και ευχές για την Όλγα.

«Αγαπούσα πάρα πολύ την κόρη μου και τον γαμπρό μου, γιατί αυτοί μου είχαν μείνει και ένιωθα πολύ τυχερή που τους είχα και ήταν δίπλα μου. Με στήριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καμιά φορά ο γαμπρός μου μού έλεγε: “Μαμά, έλα να δούμε καμιά ταινία”. Η λέξη “μάνα” δεν έβγαινε εύκολα από το στόμα ενός γαμπρού. Αυτό το παιδί ήταν πολύ σεβαστικό, είχε μεγαλώσει με αρχές και αγάπησε πολύ το παιδί μου.

Αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό. Η κόρη μου βρήκε έναν άνθρωπο να την αγαπάει πραγματικά, να τη στηρίζει στην καθημερινότητα και να είναι και πατέρας και μάνα», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν η γνωστή τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «After Dark».