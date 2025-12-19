Συμβαίνει τώρα:
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου συνάντησε τον Ζαν Πολ Γκοτιέ: «Απολαμβάνει το ελληνικό φαγητό σαν παραδοσιακός Έλληνας»

«Βλέπω το αληθινό του βλέμμα και χαίρεται η ψυχή μου, πάντα είναι με το χαμόγελο και τον ζεστό του λόγο», έγραψε για τον καλό της φίλο
Ζαν Πολ Γκοτιέ και Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Έναν εκλεκτό καλεσμένο υποδέχτηκε στο εστιατόριό της η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και αυτός δεν ήταν άλλος από τον διάσημο σχεδιαστή υψηλής ραπτικής, Ζαν Πολ Γκοτιέ

Η γνωστή Ελληνίδα σεφ έκανε μία δημοσίευση στο Instagram με τον Ζαν Πολ Γκοτιέ, αποκαλύπτοντας ότι τους συνδέει φιλία χρόνων. Μάλιστα, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο κείμενο που συνόδευσε την κοινή τους φωτογραφία που ανέβασε την Παρασκευή (19.12.2025) ανέφερε ότι ο διάσημος Γάλλος καλλιτέχνης λατρεύει την ελληνική κουζίνα.

Ανάμεσα στα αγαπημένα του πιάτα είναι τα παραδοσιακά ρεβίθια και ντολμαδάκια. 

«Εδώ με τον αγαπημένο μου Ζαν Πολ φορώντας τον στην συλλεκτική μπλούζα JPGaultier. 

Βλέπω το αληθινό του βλέμμα και χαίρεται η ψυχή μου, πάντα είναι με το χαμόγελο και τον ζεστό του λόγο.
Ο πιο ταλαντούχος, γλυκός, ζεστός, προσγειωμένος, δοτικός άνθρωπος του κόσμου και λίγα λέω. Ένας αληθινός. 

Απλά τον λατρεύω και χαίρομαι που αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα και την ελληνική κουζίνα.

 
 
 
 
 
20 χρόνια που τον γνωρίζω τρελαίνεται για τον ροφό φρικασέ, το χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, τα ρεβίθια, τα ντολμαδάκια! Τρώει, λαχταράει και απολαμβάνει το ελληνικό φαγητό σαν παραδοσιακός Έλληνας».

