Η ασφάλειά της Κρις Τζένερ συνέλαβε stalker κοντά στο σπίτι της στο Λος Άντζελες

Ένας 25χρονος άντρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ασφάλεια της Κρις Τζένερ προτού προλάβει να εισέλθει στην ιδιοκτησία της το βράδυ της Δευτέρας (07.09.2026).

Ο stalker 25χρονος Ζενγουίλιαμ Ρόμπσον, φέρεται να εντοπίστηκε από άντρα της ασφάλειας, προτού προλάβει να φτάσει στην ιδιοκτησία της διάσημης μάνατζερ, Κρις Τζένερ η οποία βρίσκεται συγκεκριμένα στη Σάντα Μόνικα, σύμφωνα με το Page Six.

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Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το προσωπικό ασφαλείας ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο Ρόμπσον είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την 70χρονη αρκετές φορές στο παρελθόν.

Οι αστυνομικοί λίγα λεπτά αργότερα τον συνέλαβαν με την κατηγορία του stalking, ενώ αργότερα του απαγγέλθηκε μία κατηγορία για παράνομη είσοδο και άρνηση αποχώρησης από ιδιωτική ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί πλημμέλημα.

Άγνωστο παραμένει αν η Κρις Τζένερ βρισκόταν στην κατοικία της την ώρα του περιστατικού, με την ίδια και τους εκπροσώπους της να μην έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δήλωση.