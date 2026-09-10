Ο Σάκης Ρουβάς «ραγίζει» καρδιές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν λόγια»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη (09.09.2026) και ο θάνατός του έχει συγκλονίσει όχι μόνο τα μέλη της οικογένειάς του αλλά και τους αγαπημένους του συναδέλφους, που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν εδώ και δεκαετίες. Ο Σάκης Ρουβάς θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε την Πέμπτη μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και εξομολογήθηκε ότι δεν υπάρχουν λόγια ώστε να περιγράψουν τα συναισθήματά του αυτές τις δύσκολες ώρες, μετά την απρόσμενη απώλεια του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη.

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«Δεν υπάρχουν λόγια. Καλό ταξίδι φίλε μου», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας παράλληλα μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ανάρτηση του Σάκη Ρουβά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε την Τετάρτη από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη συνέχεια, η γιατρός που ξεκίνησε τη μοιραία θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε λεπτομερή κατάθεση για τα όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, εκείνη πρότεινε στον τραγουδιστή την εν λόγω ιατρική πράξη, διότι ο Γιώργος Μαζωνάκης της είπε πως δεν αισθανόταν καλά, ήταν σε υπερδιέγερση και ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του ενόψει των προγραμματισμένων συναυλιών του.