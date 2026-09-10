Η Ελένη Τσαλιγοπούλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήσουν τόσο ακραίος, τόσο αληθινός»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δε βρίσκεται πλέον στη ζωή και ο θάνατός του που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10.09.2026) έχει προκαλέσει σοκ σε όλο τον καλλιτεχνικό χώρο. Εκπρόσωποι κάθε είδους τραγουδιού ένιωσαν την ανάγκη να πουν το δικό τους «αντίο» στον σπουδαίο καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, που έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η γνωστή ερμηνεύτρια την Πέμπτη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και έγραψε μερικά λόγια από καρδιάς. Τον χαρακτήρισε ακριαίο, αληθινό και απενοχοποιημένο, ενώ τόνισε ότι ο γνωστός τραγουδιστής άφησε το δικό του στίγμα στην αθηναΐκή νύχτα.

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«Αχ, βρε Γιώργο… τόσο νέος, τόσο ακραίος, τόσο αληθινός, τόσο απενοχοποιημένος! Έδωσες χαρακτήρα στη… νύχτα, με τον μοναδικό σου τρόπο!

Θα μας λείπεις, Γιώργο…», έγραψε η Ελένη Τσαλιγοπούλου στην ανάρτησή της και

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε την Τετάρτη από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σημειώνεται ότι αναβλήθηκε για την Παρασκευή η νεκροψία – νεκροτομή στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς η οικογένειά του ζητά να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος.