Η Ελευθερία Αρβανιτάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Τον αγαπήσαμε όλοι»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη (09.09.2026) και ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τον πανελλήνιο. Εκπρόσωποι από όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού τον αποχαιρέτισαν με σπαρακτικά μηνύματα στα social media. Ανάμεσά τους και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Η γνωστή ερμηνεύτρια ανέβασε στο Instagram την Πέμπτη μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο μήνυμά της τόνισε ότι ήταν ένας τραγουδιστής που αγάπησαν όλοι και πώς η αγάπη αυτή δε θα σβήσει ποτέ.

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«Τον αγαπήσαμε όλοι, τον αγαπάμε ακόμα», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε την Τετάρτη από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30.

Μερικές ώρες αργότερα, η γιατρός που ξεκίνησε τη μοιραία θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε λεπτομερή κατάθεση για τα όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα είπε εκείνη πρότεινε στον τραγουδιστή την εν λόγω ιατρική πράξη, διότι ο Γιώργος Μαζωνάκης της είπε πως δεν αισθανόταν καλά, ήταν σε υπερδιέγερση και ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του ενόψει της προγραμματισμένης συναυλίας στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη και των δυο ακόμη που ακολουθούσαν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.