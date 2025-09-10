Η Άσπα στην Αμερική στο πλευρό του Γιώργου Κακοσαίου – Οι σταθμοί της περιοδείας

Η Άσπα, η ανερχόμενη φωνή της ελληνικής μουσικής, ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο βήμα της πορείας της μέχρι σήμερα, καθώς θα βρεθεί στη σκηνή ως special support act στην πρώτη περιοδεία του Γιώργου Κακοσαίου στην Αμερική «Giorgos Kakosaios USA – Canada tour».

Η Άσπα επιστρέφει στην Αμερική για να τραγουδήσει μπροστά στην ομογένεια, να συναντήσει συγγενείς, φίλους και θαυμαστές, και να μοιραστεί το πάθος της για τη μουσική. Η περιοδεία αυτή αποτελεί ιστορικό σταθμό για τον Γιώργο Κακοσαίο, που για πρώτη φορά θα εμφανιστεί στη Βόρεια Αμερική, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για την τραγουδίστρια να συστηθεί σε νέο κοινό και να αποδείξει πως η φωνή της μπορεί να ενώσει Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, το τελευταίο hit single της Άσπας έχει τίτλο «Πάνω Κάτω» και έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές της.

Οι σταθμοί της περιοδείας

20 Σεπτεμβρίου – Νέα Υόρκη

26 Σεπτεμβρίου – Λος Άντζελες

27 Σεπτεμβρίου – Βανκούβερ

3 Οκτωβρίου – Μόντρεαλ

4 Οκτωβρίου – Ντιτρόιτ

10 Οκτωβρίου – Τορόντο

11 Οκτωβρίου – Σικάγο

12 Οκτωβρίου – Βοστώνη

Η Άσπα είναι γεννημένη στο Queens της Νέας Υόρκης αλλά μεγαλωμένη στην Ελλάδα από πολύ μικρή ηλικία, η Άσπα κουβαλάει μέσα της και τις δύο πατρίδες. Με τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή της και μια σειρά από επιτυχίες που έχουν ήδη ξεπεράσει συνολικά τα 50 εκατομμύρια streams, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα νέα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας.

Το «Oh No» με τον αείμνηστο αδελφό της Mad Clip (R.I.P.), μαζί με τραγούδια όπως το «Στάχτη», το «Έλα» και το «Αλήθεια», έχουν αγαπηθεί από το κοινό και συνεχίζουν να κερδίζουν ακροατές σε Ελλάδα και εξωτερικό.