Η Αθηνά Οικονομάκου για το παιδικό παραμύθι που έγραψε: «Είναι πολύ σημαντικό βήμα για εμένα, είμαι συγκινημένη»

Η Αθηνά Οικονομάκου κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό παραμύθι που έγραψε, με τίτλο «Το Κουμπί», κάνοντας έτσι το πρώτο της συγγραφικό βήμα. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας παραχώρησε δηλώσεις το βράδυ της Τετάρτης (23-09-2026), στο περιθώριο της παρουσίασης και δεν έκρυψε την έντονη συναισθηματική της φόρτιση. Όπως είπε, ακόμα δεν έχει διαβάσει την ιστορία στον Μπρούνο Τσερέλα.

Σε απόσπασμα των δηλώσεών της, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε το πώς «γεννήθηκε» μέσα της η ιδέα να γράψει και ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ίδια. Το παραμύθι έχει βιωματικό χαρακτήρα. Αφηγείται με χιούμορ και τρυφερότητα την ιστορία ενός παιδιού που τολμά να εκφράσει τα συναισθήματά του και να κάνει τις δικές του επιλογές.

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Όπως είπε η Αθηνά Οικονομάκου: «Η ιδέα του να γράψω αυτό το βιβλίο ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και νομίζω ότι έχει να κάνει με αρκετές βιωματικές εμπειρίες, με αλλαγές που έγιναν στη ζωή μου, με αποφάσεις και με αρκετή προσωπική δουλειά. Σκέφτηκα να γράψω κάτι που να δηλώνει τη δική μου πορεία και τις δικές μου συνειδητοποιήσεις. Μου ήταν πολύ δύσκολο να γράψω λογοτεχνικό βιβλίο, δεν νομίζω ότι έχω τις ικανότητες, οπότε έγραψα “Το Κουμπί”».

«Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί είναι κάτι πολύ δικό μου. Γενικότερα δεν είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος οπότε με αυτή την κίνηση νομίζω ότι ανοίγω λίγο παραπάνω τα δικά μου συναισθήματα και τον δικό μου κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό βήμα για εμένα», πρόσθεσε φορτισμένη η Αθηνά Οικονομάκου.

Στη συνέχεια η ηθοποιός ρωτήθηκε αν έχει διαβάσει το βιβλίο της στον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα και απάντησε: «Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο μου στον Μπρούνο. Πιστεύω ότι θα βρούμε τον τρόπο να το καταλάβει».

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Η επίσημη παρουσίαση του παραμυθιού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η Αθηνά Οικονομάκου υποδέχτηκε αγαπημένους φίλους, συνεργάτες και δημοσιογράφους σε ένα πολύ ζεστό κλίμα.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας ανακοίνωσε πως όλα τα έσοδα του πρώτου χρόνου από τις πωλήσεις του βιβλίου της θα διατεθούν για την υποστήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη. Το θέμα του βιβλίου αφορά άμεσα τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών.