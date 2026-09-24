Γιώτα Τσιμπρικίδου για το κεφάλαιο «μητρότητα»: Είναι μια δύσκολη διαδρομή με νέες ισορροπίες στη ζωή

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 8 Μαΐου του 2026, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 4 και πλέον μήνες μετά, η ραδιοφωνική παραγωγός παραχώρησε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha, το πρωί της Πέμπτης (24-09-2026) και μίλησε για το πώς βίωσε τη μητρότητα το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, η μητρότητα κρύβει δυσκολίες το πρώτο διάστημα, ειδικά όταν δεν υπάρχει άμεση βοήθεια στο σπίτι, αναφερόμενη μάλιστα και στις πρώτες ανησυχίες με τους κολικούς του μωρού. Παρόλα αυτά, όπως είπε, ένα χαμόγελο του μωρού είναι αρκετό για να φτιάξει τη διάθεσή της και να την κάνει να ξεχάσει αγωνίες και προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω ένα υπέροχο πλάσμα και εγώ μπήκα στο κλαμπ αυτό που μαζεύονται οι μαμάδες και μιλάνε για τα παιδιά τους, για την αϋπνία τους, για όλα αυτά», είπε αρχικά η Γιώτα Τσιμπρικίδου. «Γενικά είναι καλόβολη και το έχουμε σχεδόν βρει, αλλά είναι μωρό και έχει τις μέρες της, τις καλές ή τις δύσκολες, οι οποίες δεν συνδυάζονται με τις μέρες που έχεις δουλειά ή όχι», συμπλήρωσε η ραδιοφωνική παραγωγός.

Για τη μητρότητα ανέφερε: «Νομίζω ότι όλη αυτή η διαδρομή είναι μια δύσκολη διαδρομή. Εγώ δηλαδή δεν την βίωσα εύκολα. Είχα δυσκολίες, μέσα στο καλοκαίρι, με όλο τον κόσμο να λείπει, ακόμη και τους δικούς μου ανθρώπους, μέχρι και ο άντρας μου με τις συναυλίες του. Είναι δύσκολα, είναι νέες ισορροπίες στη ζωή γενικά, αλλά ταυτόχρονα σου σκάει ένα χαμόγελο το μωρό και κάπως τα ξεχνάς όλα».

Σε άλλο σημείο, η Γιώτα Τσιμρικίδου αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει η κόρη της, λέγοντας: «Θα έχει δύο ονόματα η μικρή, από τη γιαγιά από την πλευρά του μπαμπά και από τον πατέρα μου που τον έχω χάσει. Οπότε θα τη φωνάζουμε Φίλια και τα ονόματα είναι Τριανταφυλλιά – Αλεξάνδρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως στα πρώτα της γενέθλια ως μαμά, τον Ιούλιο του 2026, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας τη γέννηση της κόρης της ως τη δική της «αναγέννηση».

Παλαιότερα η Γιώτα Τσιμπρικίδου είχε εξομολογηθεί πως η απόκτηση της κόρης της ήρθε μετά από πολλές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και αρκετές δύσκολες στιγμές για την ίδια.