Η Βικτώρια Δέλλα λαμπερή και ανανεωμένη: «Η Γωγώ Μαστροκώστα μελαχρινή» έγραψε ο Χάρης Σιανίδης

Η Βικτώρια Δέλλα με αέρα ανανέωσης σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησε στο Instagram, τέσσερις μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της. Προσπαθεί να βάλει σε τάξη τη ζωή της και να κοιτάξει μπροστά. Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν το στήριγμα και το μεγάλο της πρότυπο, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις μεγάλες δυσκολίες της. Πλέον η 18χρονη έχει διαρκώς στο πλευρό της τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, που την καμαρώνει.

Η Βικτώρια Δέλλα ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram με το αισιόδοξο μήνυμα: «Μία καθαρή καρδιά πάντα νικά». Η εντυπωσιακή της εμφάνιση προκάλεσε πολλά σχόλια, με ξεχωριστό εκείνο του καλού φίλου της μητέρας της, Χάρη Σιανίδη, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Γωγώ μελαχρινή. Είσαι κούκλα αγάπη μου», τονίζοντας την απίστευτη ομοιότητα με την αδικοχαμένη Γωγώ Μαστροκώστα.

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Η Βικτώρια Δέλλα ετοιμάζεται να ανοίξει ένα μεγάλο νέο κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς μετακομίζει στην Κύπρο για να σπουδάσει Ιατρική. Στη Λάρνακα θα έχει στο πλευρό της τη νονά της και στενή φίλη της μητέρας της, Στάλω Ηλία.

Η μετακόμιση αυτή φαίνεται πως επηρεάζει και τα επαγγελματικά πλάνα του Τραϊανού Δέλλα, καθώς δημοσιεύματα τον συνδέουν με τον πάγκο της Ανόρθωσης, ώστε να βρίσκεται κοντά στην κόρη του, αν και ο ίδιος δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική του απόφαση.

Σημειώνεται ότι η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Μαΐου 2026, βυθίζοντας στον πόνο τα αγαπημένα της πρόσωπα. Τόσο ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας όσο και η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια, πονούν για τον χαμό της δημοφιλούς γυμνάστριας.