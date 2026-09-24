Κατερίνα Παπουτσάκη για hate comments: Κάποιος έγραψε ότι είμαι δύσμορφη και χοντρή από τη μέση και κάτω

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και αναφέρθηκε στον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια (hate comments) και το «body shaming» που δέχεται κατά καιρούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξήγησε ότι η περίοδος που υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη σειρά «Έχω ένα μυστικό» ήταν η πιο δύσκολη, καθώς είχε δεχτεί τεράστιο κύμα αρνητικής κριτικής.

Όπως δήλωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη, η εμπειρία εκείνη την έκανε να «πάθει ανοσία» και πλέον αντιμετωπίζει τα σχόλια με γέλιο. Αποκάλυψε ένα ακραίο σχόλιο που δέχτηκε κάτω από φωτογραφία της, όπου κάποιος έγραψε: «αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη, είναι χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω».

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Η ίδια αποφάσισε να μην απαντήσει. Ωστόσο, εξέφρασε τον προβληματισμό της για το πόσο επικίνδυνα είναι τέτοια σχόλια για ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η νευρική ανορεξία, τονίζοντας ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός στο διαδίκτυο. «Εντάξει, τρελάθηκα και λέω φαντάσου τώρα να υποφέρει κανείς και να φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία. Τι θα πάθει; Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι» είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο η Κατερίνα Παπουτσάκη ανέφερε: «Απ’ όσο ξέρω δε θα γίνει φέτος το Your Face Sounds Familiar, θα ξεκουραστεί. Θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που το σχεδιάζουν το πρόγραμμα».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοίρασε τις καλοκαιρινές της διακοπές ανάμεσα σε δύο κυρίως προορισμούς, έχοντας πάντα μαζί τους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα. Η Κύθνος ήταν ο πρώτος σταθμός της τον Ιούλιο. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κρήτη τον Αύγουστο, για να δει την οικογένειά της. Εκεί απόλαυσε οικογενειακές στιγμές, θαλάσσια σπορ και βόλτες με σκάφος σε παραλίες της περιοχής.